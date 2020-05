Cuidado con el timo de la peluquería

Parece ser que no todo son buenas acciones y buenas intenciones con la llegada del covid-19. En unos momentos de incertidumbre, miedo, respeto y crisis, las acciones negativas llegan a nuestro alrededor. A la subida de precios de los alimentos, junto a la de las mascarillas -que parece que vamos a tener que comprar continuamente y veremos cómo las economías familiares son capaces de poderlas a afrontar-, estamos empezando a ver el 'impuesto revolucionario del covid' como cervezas a seis euros en diferentes terrazas del país o alquileres de pistas de pádel excesivo...

Entre estos impuestos revolucionarios o medidas preventivas también se encuentra, la que alguna peluquería que otra ha instaurado como el tratamiento contra el coronavirus. Tal y como desvelaba 'Espejo Público' en declaraciones recogidas por Europa Press, varias peluquerías están aplicando un tratamiento previo con el que cobran entre 16 y 20 euros.

Limpieza profunda con un gel

Según la investigación, se puede ver como una peluquera informa al cliente (una periodista) de tenerse que hacer este tratamiento anticovid que consiste en la una limpieza profunda mediante la aplicación de un gel, con unos aceites orgánicos que incluye menta piperita, aceite de ecualipto, arbol de té que es un antifúngico y antibacteriano, ácido salicílico con el que te eliminan cualquier virus y que es en relación a seguir medidas de seguridad para todos. Además ofertan que cuentan con máquinas de vapor de 60 grados.

A pesar, de la sugerente presentación, en la investigación del programa de Susanna Griso aclaran que este tratamiento no está testado y avalado ni por universidades ni por el Ministerio de Sanidad: "Lógicamente te lo puede dejar más limpio, pero si hubiera cualquier tipo de resto del virus no quedaría eliminado. Se trata de una venta comercial", aunque cuente con fungicidas y bactericidas no quiere decir que esté investigado y certificado, por lo menos de momento.