Degollada una embarazada en su vivienda de Xàtiva

La Policía Nacional investiga la aparición, durante la tarde de ayer, del cadáver degollado y desnudo de una mujer embaraza, localizada en su mismo domicilio en la localidad valenciana de Xàtiva, sin que por el momento descarten ninguna hipótesis en la investigación del aparente crimen.

Roger Cerdà, alcalde en funciones de la localidad, dio por hecho que se trata de un asesinato. «Consternado por el asesinato de Isabel Elena Raducanu. Acabo de decretar una jornada de duelo y una concentración», apuntó el dirigente socialista, que calificó el hecho de «execrable crimen».

La mujer, de nacionalidad rumana, estaba embarazada de unas 24 semanas y tenía unos 30 años. Fue su pareja, un ciudadano español, el que dio la alerta a la Policía Local.

Al parecer él fue quien pasados unos minutos de las cuatro de la tarde halló el cuerpo al entrar a su casa tras finalizar su jornada laboral. Cuando los efectivos de polícia y del SAMU se desplazaron al lugar, ya no pudieron hacer nada por salvar su vida y dieron parte a la Policía Nacional. El marido no ha sido detenido al no haber indicios aparentes de que haya podido participar de alguna manera en la muerte.