¿Desaparecerá el coronavirus con la llegada del buen tiempo?

En estos días de incertidumbre sobre el coronavirus, uno de los interrogantes que se plantea mucha gente es si la epidemia desaparecerá con la llegada del buen tiempo y la subida de las temperaturas. Los expertos mantienen el debate abierto pero el epidemiólogo de la Universidad de Harvard Marc Lipsitch considera que "probablemente no".

"La respuesta corta es que mientras podemos esperar modestos descensos en los contagios del Covid-19 con tiempo más cálido y quizás con el cierre de colegios en las regiones templadas del hemisferio norte, no es razonable esperar que estos descensos por sí solos reduzcan los contagios de manera destacada", sostiene Lipsitch en un artículo publicado por el Centre for Communicable Disease Dynamics de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.

El epidemiólogo admite que el nuevo coronavirus SARS-Cov-2, como otros betacoronavirus, se transmite con más facilidad en invierno que en verano, pero subraya que la magnitud de ese cambio "será modesta y no suficiente para parar la transmisión". Remitiéndose a la analogía con la gripe pandémica, Lipsitch afirma que habrá contagios fuera de la época invernal.

Antes de exponer su razonamiento, el Lipsitch desmonta algunos mitos. El primero, en el 2003 el SARS no desapareció con el buen tiempo, "desapareció tras intensas invervenciones de las autoridades sanitarias que incluyeron aislamientos y cuarentenas". El segundo mito desmontado es que el Covid-19, como otros coronavirus, será estacional, con poca transmisión en verano. El epidemiólogo apunta que en este momento los científicos todavía no saben si el nuevo coronavirus se comportará como los otros. "No sabemos si otros coronavirus serán buenas analogías para este virus". Añade que otros virus estacionales conocidos se comportan de manera diferente que los nuevos virus.

Factores del virus estacional

Para determinar si un virus es estacional --más propio del invierno en zonas templadas del planeta-- o no, los científicos tienen en cuenta cuatro factores. El entorno ambiental, el comportamiento humano, la inmunidad del huésped y la reducción de posibles huéspedes.

Respecto al entorno ambiental, Lipsitch apunta: "En climas templados, aire frío y seco implica condiciones favorables para la transimisión de la gripe. Para los coronavirus, la relevancia de este factor es desconocida". Sobre la inmunidad, el artículo admite que la condición del sistema inmunitario de las personas es, de media, peor en invierno que en verano.

¿Los niños son transmisores o no?

Sobre el comportamiento humano, el artículo señala que en invierno los humanos pasamos más horas en espacios cerrados, con menos ventilación y menos espacio personal, factores que favorecen la transmisión de infecciones. Las escuelas son focos de transmisión de infecciones y los periodos escolares se identifican como las épocas en que crecen los contagios de virus respiratorios. De nuevo, Liptisch advierte de que "la relevancia del factor escolar es importante pero desconocido en el caso del Covid-19" y argumenta que "hay pocos contagios en niños. Esto podría significar que no se infectan tan fácilmente y que no lo contagian tanto" como los adultos. Otra posibilidad, añade, es que "no tienen síntomas claros cuando se infectan y no lo transmiten".

En este punto, el científico pone el foco en los niños y plantea la urgencia en determinar en qué grado este colectivo es un transmisor importante o no para que las medidas que se tomen para hacer frente al virus, como cerrar colegios, sean efectivas. Si la respuesta es que sí, que los niños son transmisores, "el cierre de escuelas ayudará a reducir los contagios", pero si la respuesta es que no, "entonces se estarán malgastando recursos en esos cierres".

Ante este interrogante, Lipsitch afirma que en el momento en que escribe el artículo no dispone de datos para responder. "Pruebas recientes de Shenzhen sugieren que los niños pueden contagiar el virus a los mismos niveles que los adultos, así que la cuestión es si lo transmiten tan rápidamente. Parecería que la respuesta es que sí, pero no tengo por el momento conocimieno de datos que lo corroboren", concluye.