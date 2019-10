Las descargas ilegales de música caen 13 puntos en cuatro años

El 65,8% de los españoles lee al menos un libro... al año. El 57,8% va al cine al menos... una vez al año. El 46,7% visita un museo, exposición o galería al menos... una vez al año. El 34,2% asiste a un concierto al menos... una vez al año. El 30,8% va a un espectáculo escénico al menos... una vez al año. O, lo que es lo mismo: el 34,2% de los españoles no lee un libro ni a tiros, el 42,2% no va al cine ni a tiros, el 53,3% no visita un museo, exposición o galería ni a tiros, el 65,8% no asiste a un concierto ni a tiros y el 69,2% no acude a un espectáculo escénico ni a tiros.

José Guirao, el ministro de Cultura y Deporte en funciones, hizo una lectura positiva de los datos de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2018-2019. «Son unos resultados muy satisfactorios de un país que va consolidando el crecimiento en sus hábitos de consumo culturales», dijo. Y añadió que los datos «no son coyunturales», sino un «reflejo» de los hábitos «arraigados» en la población española.

INDICADORES AL ALZA // Una cosa es indiscutible: casi todos los indicadores (los de la zarzuela y el circo son los únicos que han sufrido un retroceso) son mejores que los de la anterior edición de esta encuesta cuatrienal, correspondiente a los años 2014-2015.

La estadística trae buenas noticias en cuanto a la piratería. Las descargas ilegales de música en internet han caído en los últimos cuatro años 13,2% puntos, ya que en este periodo las personas que llevan a cabo esta actividad han bajado del 18,3% al 5,1%. También han bajado las descargas ilegales de vídeos: del 16,1% al 3,7%. En cuanto a los libros, señala la encuesta, esta recesión es menor y solo pasa del 2,5% al 2,1%.

CREATIVIDAD // Más allá del consumo cultural, la encuesta también aborda la realización de actividades artísticas. El 28,8% de los españoles hace fotografías, el 16,7% hacen vídeos, el 16,1% pinta o dibuja, el 9,6% toca un instrumento y el 8,7% escriben, por ejemplo, entre otras prácticas.

Los jóvenes presentan las tasas de participación cultural más altas prácticamente en todos los ámbitos culturales: visitan más museos y monumentos, asisten más a espectáculos escénicos y musicales, leen más, van más a bibliotecas y realizan más prácticas culturales activas.

Esta alta participación va decreciendo de forma sistemática, con mayor o menor intensidad, al aumentar la edad. Pero, sin duda, el nivel de estudios es la variable más determinante en la participación cultural, tal como refleja la encuesta del ministerio.

El consumo cultural es muy similar entre hombres y mujeres, con diferencias poco significativas a favor de unos u otras en la gran mayoría de los ámbitos. Hay, no obstante, una excepción que destaca en el sondeo: el indicador de la lectura de libros, donde la balanza se inclina claramente hacia el lado de las mujeres (un 69,4% ante un 62%).