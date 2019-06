Descubiertos dos planetas cercanos similares a la Tierra

Un equipo internacional de investigadores con ambplia participación española ha anunciado el descubrimiento de dos planetas que orbitan alrededor de un sistema estelar cercano. Se trataría de lugares templados, similares a la Tierra y podrían tener agua líquida en la superficie.

El hallazgo, liderado por científicos de la Universidad de Göttingen (Alemania), ha sido posible gracias a Carmenes, un proyecto hispanoalemán que desde 2016 busca planetas alrededor de estrellas cercanas con la ayuda de un espectrógrafo instalado en el telescopio de 3-5 metros del Observatorio de Calar Alto (Almería). Con este instrumento y las imágenes obtenidas por el Telescopi Joan Oró-Montsec/IEEC y por el Observatorio de Sierra Nevada/IAA-CSIC, los investigadores pudieron estudiar en detalle a la estrella madre de estos recién descubiertos planetas, conocida como Teegarden, una enana roja fría situada a solo 12,5 años luz de nuestro Sistema Solar.

NOMBRE // Los planetas han sido bautizados como Teegarden b y Teegarden c. El primero tiene una masa similar a la de la Tierra y orbita la estrella cada 4,9 días, mientras que el segundo completa su órbita en 11,4 días, que es lo que dura su año, es decir, están muchísimo más cerca de su estrella de lo que está la Tierra del Sol.

«Teegarden solo tiene el 8% de la masa solar. Es mucho más pequeña y menos brillante que el Sol. De hecho, pese a estar tan cerca de la Tierra, no se descubrió hasta 2003», explica Ignasi Ribas, director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC), investigador del CSIC y coautor del estudio. «Teegarden b recibe un 10% más de luz que nosotros del Sol, por eso creemos que tal vez esté demasiado caliente y quizás no tenga agua. Teegarden c, en cambio, está en medio de la zona habitable, lo que significa que su temperatura en la superficie está entre cero y cien grados: podría haber agua», añade Ribas.

SISTEMA ESTELAR // Los investigadores no descartan que Teegarden b y Teegarden c formen parte de un sistema con más planetas. Para obtener una respuesta, las futuras investigaciones se plantean seguir estudiando el sistema estelar en dealle. Los expertos, además, argumentan que estos planetas son muy interesantes para «buscar vida a medio plazo».

De lo que no hay duda es de que los dos planetas están entre los mejores candidatos a albergar vida, junto con Próxima b, que hasta hoy era el mejor candidato y el que presentaba mejores condiciones de habitabilidad.

Y es que, entre la estrella más cercana a nuestro Sistema Solar (Próxima Centauri, a 4 años luz) y Teegarden (la número 24 a 12 años luz), hay una veintena de estrellas --algunas con planetas a su alrededor--, pero «salvo Próxima b, ninguno tiene las condiciones ideales», puntualiza el investigador del IEEC y el CSIC.