La DGT formuló 500 multas cada hora durante el año 2019

La Dirección General de Tráfico (DGT) formuló más de 4,5 millones de denuncias en las carreteras españolas de su competencia, cerca de un 10% más que las que impusieron en el 2018 (4,1 millones), lo que supone unas 500 multas por hora, según recoge un informe elaborado por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA), a partir de datos de la DGT.

Según el informe, dos de cada tres denuncias fueron por exceso de velocidad (2,9 millones de sanciones), seguido de otras por no haber pasado la ITV (507.851), carecer de seguro (131.504), no utilizar el cinturón de seguridad o SRI (121.206) y conducir con presencia de alcohol o drogas (112.365).

No obstante, las que más subieron respecto al mismo periodo del año precedente fueron las referidas a la utilización inadecuada de carriles (25,1%), no respetar la distancia de seguridad (17,8%), no utilizar el cinturón de seguridad o SRI (13,1%), excesos de velocidad (13,3) y la indebida colocación de la carga (12,7%).

ALCOHOL // Por el contrario, en el 2019 descendieron las relativas a la conducción con presencia de alcohol y drogas (-9,8%), conducir con el carnet caducado (-18,2%) y circular sin seguro (-2,1%). El informe de AEA destaca la importante disminución de denuncias a los centros de reconocimiento médico (-54,1%). Por comunidades autónomas, el estudio señala que fue en Andalucía donde formularon el mayor número de denuncias (más de un millón).