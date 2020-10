Un diamante "completamente perfecto" que vale 13,3 millones

Un excepcional diamante blanco de 102 quilates fue vendido este lunes por 13,3 millones de euros en una subasta en línea en Hong Kong. La casa de subastas Sotheby's lo ha descrito como "completamente perfecto". El diamante de 102,39 quilates fue adquirido por un pujador anónimo que ofreció 13,3 millones de euros, en un remate que se celebró en línea debido a la pandemia.

#AuctionUpdate From HK$1 to HK$100+ million! The first world-class diamond ever auctioned without reserve, this 102.39-carat D Colour Flawless Diamond attracts strong bidding from around the world, and sells for HK$121.6m / US$15.7m! pic.twitter.com/fwyGpD2bzs