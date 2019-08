Dimite el director de marketing de Victoria's Secret tras el fichaje de la primera 'top' trans

El director de marketing de Victoria's Secret, Ed Razek, ha dimitido, según una nota enviada a los empleados por el director ejecutivo de la compañía, Leslie H. Wexner. La noticia ha sido confirmada por 'The New York Times' .

Razek se ha ocupado de los castings de modelos que aparecen en el famoso desfile de Victoria's Secret en los últimos 15 años, lanzando al estrellato modelos como Tyra Banks o Gisele Bündchen.

El año pasado Razek, de 71 años, ocupó los titulares al decir en 'Vogue' que en sus desfiles no tenían cabida las modelos de talla XL ni tampoco las transgéneros, con el argumento de que "el 'show' es una fantasía".

EL DETONANTE SAMPAIO

Sus polémicas declaraciones han tenido ahora una contundente respuesta, en forma de revés para Razek, pues la firma acaba de fichar a la 'top' brasileña transgénero Valentina Sampaio. Razek no lo ha soportado y, tan solo un día después del anuncio, se ha largado.

Victoria's Secret trabaja desde hace meses en su reinvención, después del pinchazo de su último desfile, el pasado diciembre, en el que ni subiendo a la pasarela a las mismísimas hermanas Hadid y Kendall Jenner, entre otras, lograron reflotarlo. Con 3,3 millones de espectadores, fue el menos visto de su historia (en el 2017, por ejemplo, tuvo una audiencia de 5 millones).

La caída de la audiencia, y también de las ventas (el año pasado la empresa perdió el 50% de su valor), han hecho que este próximo invierno no haya cónclave de 'ángeles'. La última en confirmarlo fue la modelo Shanina Shaik, que hace unos días confesaba en 'The Daily Telegraph' australiano que no habría 'show' y que se sentía "triste" por ello, porque por estas fechas todos los años -desde su fichaje, en el 2011- ella ya acostumbraba a prepararse.

La noticia ya saltó el pasado mayo, cuando la cadena CNBC filtró que había tenido acceso a un comunicado de la empresa a sus trabajadores en el que les informaba de la cancelación del espectáculo.