La disputa por una mascarilla acaba en tres acusaciones de asesinato

Tres miembros de la misma familia han sido imputados por un fiscal de Michigan (EEUU) por el asesinato de un guardia de seguridad de una tienda durante una disputa sobre el uso de mascarilla facial para entrar en el establecimiento.

El fiscal del condado de Genessee, David Leyton, informó en un comunicado publicado en su página oficial de Facebook que dos hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 23 y los 45 años, han sido acusados de asesinato en primer grado tras un tiroteo en la tienda Family Dollar en la localidad de Flint, que acabó con la vida del vigilante Calvin Munerlyn, de 43 años.

El altercado comenzó cuando el guardia solicitó a la hija de la sospechosa que se pusiera una máscara facial dentro de la tienda para evitar la expansión del coronavirus.

"El señor Munerlyn simplemente estaba haciendo su trabajo de aplicar la orden de la gobernadora (de Michigan) relacionada con la pandemia de covid-19 por la seguridad de los empleados de la tienda y los clientes", dijo el fiscal en la nota.

A security guard at a Family Dollar store in Flint, Michigan, was shot and killed after telling a customer to wear a state-mandated face mask, police say https://t.co/MhnEoq1wbM