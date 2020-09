Doble iniciativa per a la neteja de les platges de Castelló

L a cura del medi ambient ha de convertir-se, i en part ja ho és, en una de les prioritats per a la societat i cada vegada proliferen més les iniciatives per a posar en valor i respectar els entorns naturals. I per a aconseguir aquest objectiu és fonamental transmetre aquests valors als més xicotets. Davant això, la Regidoria de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Castelló ha organitzat aquest cap de setmana una doble sessió molt especial per a tota la família.

Aquestes iniciatives tindran lloc amb motiu del Dia Marítim Mundial, que es commemora aquesta setmana, en concret el 24 de setembre, i dins de la campanya de Celebrem amb la Natura amb la col·laboració de la empresa Itinerantur, especialitzada en senderisme interpretatiu i desenvolupament turístic sostenible.

La primera sessió es celebrarà el dissabte, dia 26 de setembre, amb una jornada a la platja castellonenca del Gurugú. Durant la trobada, es durà a terme una neteja intensiva i s’analitzaran els residus i a tots ells se’ls farà lliurament d’un record en agraïment.

LA IMPORTÀNCIA DE LA MAR // El diumenge serà el torn de la platja del Serradal, amb recollida de plàstics, explicacions sobre la importància de cuidar la mar i tot el que li envolta i per a acabar, es durà a terme la solta d’una tortuga marina, ja recuperada, amb la col·laboració de la Fundació Oceanogràfic. En suma, una activitat molt recomanable per a tota la família i fomentar l’ecologia.

La doble inicativa de la Regidoria de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Castelló, a més de cuidar les platges, també comptarà amb una xarrada divulgativa de la campanya i conscienciació per a reduir la generació de residus i posar en valor la rica biodiversitat de la capital de la Plana.

INSCRIPCIONS GRATUÏTES // La jornada tindrà el lema de Un transport marítim sostenible per a un planeta sostenible i totes les persones interessades per a les dues activitats ja poden inscriure’s en la página web www.naturacastello.es . L’aforament estarà limitat a 50 persones per les mesures de prevenció sanitàries, que es dividiran convenientment en dos grups.

L’activitat del dissabte 26 es desenvoluparà des de les 11.00 a les 13.00 hores. El punt de trobada serà el lloc de la Policia Local a la platja del Gurugú. Així mateix, el dissabte també hi haurà al mateix temps una neteja del fons marí.

Per la seua part, el diumenge , la campanya començarà a les 10.30 hores amb la neteja a la platja del Serradal. La solta d’una tortuga recuperada per la Fundació Oceanogràfic serà a partir de les 12.30 hores. H