El dueño del famoso toro 'Ratón', herido por una res de su ganadería

El ganadero Gregorio de Jesús, que se hizo famoso por criar al temido toro Ratón, ha sido herido este martes por un toro en su finca de Sueca mientras realizaba labores de saneamiento junto a otro matador de toros valenciano, Jesús Chover. Así lo ha confirmado Vicente Ruiz El Soro a Levante-EMV, quien ha trasladado el siguiente parte médico: “Herida por asta de toro que afecta a la piel y tejido celular subcutáneo con colgajo en un tercio inferior lateral derecho”. El ganadero, de 53 años, ha sido operado de urgencia en el Hospital Universitari de la Ribera y ha sido trasladado al Hospital Intermutual Levante de San Antonio de Benageber, donde permanecere ingresado.

En ese sentido, Jesús Chover ha asegurado a este periódico que “le he salvado la vida con una chaqueta que llevaba, me he tirado del tractor y le he hecho un quite porque el toro se hubiera encelado con él dentro del corral”. El suceso ha tenido lugar en uno de los corrales aledaños a la finca, donde un toro se quedó rezagado y ha embestido a Gregorio de Jesús por el codo hasta alcanzarle el muslo derecho, donde le propinó una cornada que se lo atravesó. Tras el percance, Chover no se lo ha pensado y ha subido al coche rápidamente a Gregorio de Jesús “con el muslo abierto” y lo ha llevado al hospital de La Ribera para que lo intervinieran.

Por otro lado, Gregorio de Jesús también fue noticia el pasado mes de octubre porque fue el primer empresario en organizar un festejo taurino en una plaza de toros después del estado de alarma en la Comunitat Valenciana. Fue en el pasado 10 de octubre, en el coso castellonense de Vinaròs, donde tuvo lugar una novillada sin picadores con alumnos de las escuelas taurinas de Castelló, Badajoz y València. En el mismo se lidiaron ejemplares de Aida Jovani y el joven Nek Romero, alumno de la Escuela de Tauromaquia de Valencia, fue el triunfador de la tarde. Al día siguiente tuvo lugar un ciclo especial de la ganadería del propio Gregorio de Jesús con la suelta de tres toros cerriles y seis vacas.