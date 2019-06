El emocionante funeral de una madre elefante tras la muerte de su cría

La muerte y el duelo por los familiares que fallecen no son sentimientos exclusivos de las personas. Tampoco los homenajes y la forma de respetar a estos. Pero cada vez que un animal lleva a cabo un funeral de esta forma, llama mucho la atención.

En este caso un funeral de un pequeño elefante en la India se ha vuelto viral por la emoción de las imágenes. En ellas, vemos a su madre portar el cuerpo y atravesar la carretera. A continuación, deja el cadáver en el suelo y se forma una línea de elefantes en su honor.

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 7 de junio de 2019

El vídeo fue compartido por Parveen Kaswan, oficial del Servicio Forestal de la India. "Esto te conmoverá! La procesión fúnebre de los elefantes que llevan el cuerpo muerto del elefante infantil. La familia no quiere dejar al bebé".

Las imágenes han sido compartidas por miles de personas en las redes sociales. Después el propio trabajador que las compartió explicó que en algunos comentarios le decían que los elefantes suelen hacer estos ritos fúnebres y enterrar los cuerpos en el bosque, algo que no sabe si es lo que estaba pasando con exactitud.

There are theories which talk about ancient elephant cemeteries in forest. Many people have written about it, including strecy. But I have not found any conclusive evidence. Though in most cases elephants prefer to die near water bodies. https://t.co/C2BoTsF6Q1 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 9 de junio de 2019

Desgarrador, compasión, amor incondicional o unión fueron algunos de los términos que se utilizaron.