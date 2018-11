Encuentra 95.000 euros en un mueble de segunda mano y los devuelve inmediatamente

Encontrar unos euros en la calle, en cualquier rincón inesperado de tu propia casa o en una chaqueta que no usas desde hace dos años es sinónimo de celebración. No tienen dueño o pueden ser directamente tuyos, de tu yo despistado del pasado, y por eso derrochas alegría.

Sin embargo, cuando encuentras el dinero de otro, nace el dilema. Qué hacer si me encuentro un dinero que no me corresponde aunque pudiera servir para tapar agujeros?

Esto debió sucederle a un hombre que se sorprendió al encontrar 95.000 euros escondidos en un armario de segunda mano que acababa de comprar. Pero él no se lo pensó, y los devolvió automáticamente, aun sin saber si correspondería al vendedor del mueble.

Adela Stanici, mujer del hombre que devolvió el dinero, contó a AP cómo había adquirido ese armario en una web de compra online. Samuel comenzó a gritar: "Venid! Mirad lo que he encontrado!" Y comenzó a sacar billetes de 500 euros de una caja de metal. Contaron el dinero... y no pudieron dormir en toda la noche.

Esta familia, que vive en un pequeño pueblo rumano llamado Bichigi, no se lo pensó dos veces. Incluso llegaron a creer que se trataba de una trampa o broma, algo que directamente tenían que devolver.

Al llegar a casa del dueño, les contó que pertenecía a su padre, quien había fallecido hacía poco tiempo. Para agradecerles el gesto, el dueño del armario les compensó económicamente, aunque ninguna de las partes quiso desvelar qué les ofreció.