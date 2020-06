Un ensayo obtiene un medicamento oral eficaz en la lucha contra el cáncer de pulmón

Un ensayo clínico internacional en el que ha participado el Instituto Oncológico Doctor Rosell (IOR) del Hospital Universitario Dexeus de Barcelona ha demostrado la eficacia de un nuevo fármaco oral dirigido contra la mutación de un gen que causa cáncer de pulmón.

El ensayo, en fase 2 y cuyos resultados publica la revista The New England Journal of Medicine, ha tratado con tepotinib a 152 pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña avanzado con alteraciones en el gen MET detectadas a través de biopsia líquida o de biopsia de tejido.

Según ha explicado el jefe clínico del IOR en el Hospital Universitario Dexeus y coautor del estudio, Santiago Viteri, entre el 3 y el 4% de los pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña (CPNM) presentan una serie de mutaciones en el oncogén MET, activando su función como promotor tumoral en este tipo de cáncer. Estas mutaciones producen alteraciones que impulsan el crecimiento del tumor a través de una mayor proliferación celular, invasión y metástasis.

El objetivo del ensayo era evaluar la eficacia y seguridad del fármaco oral tepotinib, un inhibidor de MET altamente selectivo, en esta población de pacientes. Los resultados indican que el 46 y el 50% de los 152 pacientes presentaron actividad antitumoral duradera, lo que fue confirmado después mediante secuenciación de última generación en muestras obtenidas por biopsia. El inicio de la respuesta fue principalmente en las 6 semanas posteriores a empezar la terapia.