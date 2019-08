Entidades gays piden que se consideren agresión los insultos homófobos

Las entidades homosexuales llevan tiempo reclamando que los insultos homófobos se consideren también agresiones verbales y se condenen igual que las agresiones físicas.

Uno de los últimos casos denunciados ha ocurrido en Canarias, donde un anónimo grabó los insultos que profería un hombre a una pareja, en la que calificaba al hombre de "pedazo de maricón" y le amenazaba con matarle o pegarle por no se sabe qué ofensa.

La entidad incluso ha pedido compartir el vídeo para identificar al agresor, que se dirige también a las personas que criticaban su actitud y le pedían calma.

No creéis que están pasando demasiadas agresiones homófobas para que nos quedemos viendo estas cosas desde el móvil sin hacer nada? No creéis que es hora de SALIR A LA CALLE, y DENUNCIAR y LUCHAR? quizá no solo vale el día del orgullo... hay que parar este retroceso como sea! https://t.co/7leJBM4B5n