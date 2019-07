El envase de yogur que permanece intacto desde 1976: "¿Reflexionamos?"

Verano de 1976. Montreal vive unos Juegos Olímpicos históricos, con el primer 10 de Nadia Comaneci y una gran inversión en instalaciones deportivas financiadas con cigarrillos. Desce entonces han pasado 43 años, diez ediciones de los Juegos Olímpicos y estamos apenas a un año de la undécima, y el yogur oficial sigue intacto.

"Yoplait, el yogur oficial de los Juegos Olímpicos de 1976", se puede leer a la perfección en una fotografía que ha vuelto a hacer reflexionar sobre el uso de plásticos y la contaminación.

This piece of plastic, thrown into the sea in 1976, still hasn't degraded at all pic.twitter.com/Lgt1PHCYgj