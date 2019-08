España alerta del brote de listeriosis a la UE y la OMS

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha confirmado que España ha comunicado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Comisión Europea (CE) del brote de listeriosis, ya que es procedimiento "habitual y ordinario", debido a posibles contagios de turistas que hayan ingerido la carne mechada de la marca 'La Mechá' en nuestro país o se hayan llevado a sus lugares de origen estos productos contaminados.

"Es un procedimiento habitual que desde las autoridades estatales se comunique a la OMS y a la Comisión Europea para que las autoridades sanitarias están a alerta y sean conocedoras de la situación en nuestro país. Es motivo de prevención y funcionamiento ordinario de las organizaciones internacionales. Además, es razonable porque en España hay muchos turistas de otros países", ha apuntado la ministra en declaraciones a Antena 3 y Telecinco.

150 AFECTADOS

Carcedo no ha aportado nuevas cifras de casos de listeriosis confirmados, pero ha señalado que "esta mañana" se hará un nuevo recuento de la información que tiene el Ministerio. Así, por el momento, se han ratificado un total de 150 afectados en Andalucía, Asturias, Extremadura, Madrid, Catalunya y Aragón.

"Es posible que haya más casos. Estamos advirtiendo a la población permanentemente, estamos siguiendo la situación del brote por nuestras redes de vigilancia, y también el Instituto de Salud Carlos III con el apoyo microbiológico para especificar la bacteria del brote. Se sigue minuto a minuto", ha comentado la ministra, quien ha añadido que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está "al minuto pendiente e informado" sobre el brote.

POSIBLE CONTAMINACIÓN CRUZADA

Por otra parte, Carcedo ha defendido la retirada de todos los productos de la marca 'La Mechá', y no solo aquellos de carne mechada, como "cuestión preventiva", que "se hace con carácter habitual cuando hay alguna sospecha de contaminación cruzada".

El Ministerio de Sanidad ha aconsejado a quienes tengan en su domicilio algún envase con otros productos de la marca 'La Mechá', que se abstengan de consumirlo y que, en caso de haberlo hecho y presentar algún síntoma, acudan al médico.

Los productos son los siguientes: el chicharrón andaluz, lomo al Jerez, lomo al pimentón y lomo casero al pimentón. Todos ellos han sido distribuidos en Andalucía y Madrid, excepto el tercero, el lomo al pimentón, que lo ha sido solo en la comunidad andaluza.

Esta información ha sido trasladada por la Asean a todas las comunidades autónomas y se ha informado a la de Madrid de la distribución realizada en su territorio para que procediera a su retirada.

La Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía está muestreando otros productos diferentes a la carne mechada también elaborados por la empresa Magrudis, de Sevilla.

Sobre el posible motivo de esta contaminación, ha recordado que existen "mecanismos de control" en este tipo de productos que no tienen elaboración en el domicilio a altas temperaturas, por lo que no se pueden eliminar 'a posteriori' los posibles patógenos dañinos que contengan. "Cuando se contamina, es que alguna cocción ha fallado, es lo que hay investigar. Se ha retirado del mercado, se insiste en que no se consuma, pero hay que saber qué es lo que sucedió", ha incidido.

CONTENCIÓN DEL BROTE

Sin embargo, ha puntualizado que en lo que están trabajando ahora las autoridades es en "contener el brote difundiendo información para que no se consuma la carne, y con la atención adecuada de las personas afectadas". "Especular cómo se hizo el brote, ya habrá tiempo. En todo caso, hay que actuar con diligencia e intercambiar la información entre CCAA", ha concluido.

De momento hay 150 los casos confirmados -la mayoría en Andalucía-, y otros 500 bajo sospecha solo en Andalucía (sin sumar los que podría haber en otras comunidades).

Son los casos confirmados por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), del Ministerio de Sanidad en su última alerta en salud pública, en la que no descarta que afloren nuevos casos en los próximos días de personas que hayan podido consumir la carne, "dado que el periodo de incubación de la enfermedad es largo y la distribución amplia del producto".

Será la Junta de Andalucía, según la titular en funciones de este Ministerio, María Luisa Carcedo, la que tendrá que llevar a cabo las inspecciones e indagaciones necesarias para conocer "exactamente dónde se ha producido el fallo".

De momento, Sanidad ha confirmado 132 casos en Andalucía relacionados con el consumo de la carne contaminada de la marca 'La Mechá', de la empresa Magrudis: 108 en Sevilla, once en Huelva, seis en Cádiz, cuatro en Málaga y tres en Granada.

Según el portavoz de la Junta de Andalucía para esta crisis sanitaria, José Miguel Cisneros, en la comunidad siguen hospitalizadas 53 personas, de las que 23 son mujeres embarazadas, y tres están en la UCI.

Los dos recién nacidos que habían sido ingresados han sido dados de alta al descartar los análisis la infección.

18 CASOS MÁS EN 5 CCAA

Los 18 casos restantes confirmados por el Ministerio de Sanidad se han diagnosticado en otras cinco comunidades: Asturias, Extremadura, Madrid, Cataluña y Aragón.

En Gijón se han determinado tres casos de una misma familia, procedente de Sevilla, entre los que se encuentra una embarazada, que fue atendida a su regreso a la ciudad andaluza.

En Extremadura, cuatro personas que consumieron el producto en Sevilla y Huelva, mientras que en Catalunya se han confirmado tres casos de la misma familia, que consumieron la carne traída por un familiar desde Andalucía.

En Madrid se han registrado cinco casos, cuatro de ellos que comieron la carne en Andalucía y un neonato prematuro, que evoluciona favorablemente, cuya madre consumió carne mechada en un bar de la capital el pasado mes de julio.

Por su parte, Aragón ha notificado tres casos en una familia de cuatro miembros que compraron la carne en Sevilla y la consumieron de vacaciones en el Pirineo Aragonés.

Además de los ya confirmados, solo en Andalucía hay bajo sospecha más de 500 casos, según ha señalado Cisneros, a los que hay que añadir los que se están evaluando en otras comunidades.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARNE INFECTADA

La mayoría de la carne contaminada ha sido distribuida en Andalucía, si bien la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado de la distribución del producto en otras regiones.

Han sido 225 kilos en Madrid, que a su vez redistribuyó pequeñas cantidades a Castilla-La Mancha, Castilla y León; 10 kilos en Badajoz y una pequeña cantidad del producto en Adeje (Tenerife).

Ayer, miércoles, la Junta de Andalucía ordenó la paralización de la actividad y la retirada de todos los productos cárnicos que fabricaba Magrudis como medida de prevención.

Por otra parte, la Asociación del Defensor del Paciente ha presentado las primeras denuncias penales por el brote.