España no acudirá por ahora al fondo de rescate

El Gobierno español no se plantea por el momento la posibilidad de pedir ayuda al Fondo de rescate europeo para financiar la respuesta a la crisis provocada por el coronavirus porque no tiene problemas para financiarse en los mercados. Así lo señaló ayer la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, antes de la reunión con el Eurogrupo en la que se abordó cómo reforzar el arsenal fiscal de la UE para evitar que la crisis sanitaria derive en una crisis financiera mayor. «España no tiene en este momento pensado activar ningún tipo de mecanismo extraordinario», aseguró la ministra.

A juicio de Calviño, ningún Estado miembro tiene en este momento necesidad de acceder a los instrumentos del Fondo de rescate porque todos «tienen garantizado el acceso a los mercados europeos», pero sí apoya una línea de crédito especial «vinculada a la respuesta al coronavirus».