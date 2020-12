Especiales navideños, del clásico jersey a novedosos videojuegos

Las primeras Navidades celebradas el 25 de diciembre fueron dos siglos después del nacimiento de Cristo. Los romanos celebraban la Saturnalia, una festividad que representaba el solsticio de invierno, con la que honraban a Saturno, dios de la agricultura y la cosecha de la mitología romana. Durante esta fiesta, los romanos se alborotaban y organizaban unas bulliciosas celebraciones, inimaginables en tiempos de covid. Los romanos ya intercambiaban regalos unos con otros, y con el paso de los siglos, el desenvolver paquetes se ha convertido en uno de los epicentros de las navidades. Es tal la importancia de los regalos, que no solo hay productos propios de estas fechas, como los adornos navideños, sino que una gran cantidad de objetos que tienen importancia durante todo el año son adaptados a estas fiestas para ser los más deseados.

No hay mejor forma para decir "Hola, me gusta la Navidad" que lucir con orgullo lo que se conoce como un 'ugly christmas sweater', o más a la española, un jersey navideño hortera. En Estados Unidos se celebran el 'National Ugly Christmas Sweater Day' en el tercer viernes de diciembre de cada año. Esta tradición fue creada por un grupo de estudiantes de la Universidad de San Diego en el 2011. Decidieron crear una página web dedicada a los jerséis de Navidad más ridículos para lucir durante esta festividad, y su proyecto fue tan popular que presentadores de televisión de cadenas como ABC o CNBC se sumaron a ella. El precursor de esta moda fue el actor Bill Cosby, quien en su serie, 'La hora de Bill Cosby', lucía con orgullo ya en 1984 jerséis de este tipo.

No one can pull off ugly sweaters quite like @BillCosby does #Salute pic.twitter.com/rEuvsz9M

Los diseñadores se han atrevido a ir cada vez un paso más allá. Pompones, adornos propios del árbol e incluso luces han llegado a formar parte del tejido de un 'ugly christmas sweater'. En esta Navidad, han decidido entrar en juego una enorme cantidad de equipos de fútbol y cada temporada son más los que lanzan su propia versión de esta prenda que pocas veces sale del armario antes o después de diciembre.

Conscientes de la oportunidad de mercado que supone la Navidad, empresas que comercializan todo tipo de coleccionables aprovechan para sacar a la venta -en numerosas ocasiones por tiempo limitado- versiones especiales de sus productos. La compañía de juguetes Funko es una de las líderes del mercado de coleccionables por sus figuras 'Pop!'. Cuentan con licencias tan populares como Disney, DC, Harry Potter y han llegado a tal nivel de popularidad, que en estas navidades han lanzado una línea de figuras con su propia interpretación de la Navidad.

Pese al éxito que es cada colección de Funkos basada en Disney, la compañía creada por Walt en 1923 tiene también sus propios representantes en la fiebre del coleccionismo navideño. En el calendario chino, este es el año del ratón, por lo que Disney ha lanzado una colección especial de su emblemático personaje. Cada mes han lanzado un nuevo peluche de Mickey Mouse, y el de diciembre, se inspira en el 'Cuento de Navidad' de Charles Dickens que Disney reinterpretó en el 1983.

December Disney Year of the Mouse Plush now available! *Arrives before Christmas!!* https://t.co/asu6JHkk43 pic.twitter.com/cQiDEmckJo

Las fiestas de este año van a ser las más atípicas, con limitación de comensales y un horario límite para estar de vuelta en casa,. Pero seguro que no van a faltar los típicos productos de estas fechas, como turrones, polvorones o el caldo de Navidad. Pero en unas fiestas con tanta tradición, ¿cómo consiguen los productos atemporales conservar su lugar? Siguiendo la ley de supervivencia, se adaptan a los tiempos. Como las galletas Oreo, que han sacado una versión temporal con un relleno de color rojo y el dibujo de un muñeco de nieve.

Un clásico del 'marketing' navideño son los productos temporales de Starbucks. La cadena de cafeterías más grande del mundo endulza cada año las Navidades de sus clientes con algunos productos que solo se pueden probar durante la estas fechas. Aparte de las bebidas y bollos especiales, sus vasos adquieren un bonito diseño, lo que los convierte en objetos de deseo para los fanáticos. Del mismo modo, Starbucks pone a la venta tazas y otros objetos para los amantes del café inspirados en estas fechas. Además, hasta el seis de enero, los clientes que presenten el cupón que se puede encontrar en los perfiles de las redes sociales de Starbucks van a obtener un 50 % de descuento en su segunda bebida de Navidad.

Los videojuegos ganan cada vez más seguidores, y no se podían quedar atrás en esta época de celebración. Si en todos los ámbitos la Navidad acapara los focos durante el mes de diciembre, los videojuegos tenían que buscar su forma de hacer lo propio. 'Fortnite' cuenta con una enorme base de jugadores, una de las más grandes del mundo. Eso se debe en parte a sus constantes actualizaciones, estando la última centrada en la Navidad.

También los juegos deportivos han decidido apostar fuerte por esta festividad. 'FIFA 21' y 'eFootball PES 2021', los dos simuladores de fútbol, han optado por una estrategia muy similar. Hacer una especie de calendario de Adviento con 'regalos' diarios para los jugadores hasta el día de Navidad. Mientras 'PES' ha optado por un sistema mucho más generoso, regalando jugadores y puntos a sus usuarios por el simple hecho de iniciar sesión, 'FIFA' pide más esfuerzo por parte de sus usuarios para conseguir esas recompensas, así como una pizca de suerte para lograr hacerse con esos jugadores que están en sobres.

The 25th Anniversary x Festive Season Campaign continues! 🤩



Don't forget to log-in and receive one of your "Festive Season -- Gift from MESSI" rewards!



Tomorrow's gift is a @FCBarcelona player considered one of the best to ever play - any guesses? 👀#PES2021 pic.twitter.com/yL4EI4YlyL