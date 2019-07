Esperan controlar hoy el incendio de Beneixama tras calcinar 873 hectáreas

Tras quedar estabilizado ayer a las 11.30 horas, el incendio de Beneixama (Alicante) podría darse por controlado hoy al mediodía, siempre que siga su evolución favorable, aunque no quedará extinguido hasta los próximos días. Así lo explicó la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, tras participar en una reunión en el puesto de mando avanzado habilitado en la localidad.

La Generalitat estima que la superficie afectada por las llamas alcanza las 873 hectáreas, si bien no hay que lamentar «desgracias humanas» ni tampoco daños materiales significativos, detalló.

El president, Ximo Puig, también visitó ayer el municipio alicanitno, donde insistió en que no le corresponde a él hablar si ha habido intencionalidad o no en el fuego. Aun así, el jefe del Consell señaló que existen indicios que apuntan a que el fuego podría haber sido provocado, como la proliferación de fuegos en la comarca durante el fin de semana. No en vano, el sábado por la mañana tuvieron lugar cuatro conatos de incendios en distintos parajes del municipio de Biar y horas antes del desastre ecológico de Beneixama, la Policía Local de ambas localidades sofocaron otro en la partida de Patiras.

«NO SON CAUSALIDAD» // En la misma línea opinó también el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, para quien estos episodios «no son casualidad de la naturaleza y llevan a pensar que la mano del hombre pueda estar detrás», avanzó.

El fuego obligó a desalojar a un total de 90 personas que estaban en casas diseminadas de la zona y a cortar una carretera.