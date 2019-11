Estas son las oposiciones a las que te puedes presentar con el título de Bachillerato

Lograr una plaza como funcionario público es uno de los objetivos de muchos españoles. En una buena parte de los casos se trata de la culminación de una aspiración vocacional y, en otros, simplemente, de una de las mejores opciones laborales en las que obtener un empleo fijo.

Para aquellos que se planteen sacarse unas oposiciones y tienen el título de Bachillerato, estas son las opciones que se les abren para su futuro laboral.

Para convertirse en funcionario es necesario aprobar los exigentes exámenes de las diversas oposiciones. Sin embargo, no para todas ellas se exige el mismo nivel de titulación.

¿Qué oposiciones se pueden hacer con Bachillerato?

Si tienes el título de bachillerato puedes optar a los puestos que las administraciones del Estado vinculan a los grupos C1 y C2. Los funcionarios se clasifican en diferentes grupos en función de sus estudios: el grupo A1-A2, el B y el C1 y C2.

¿Qué profesiones hay dentro de los grupos C1 y C2?

Las profesiones más comunes que se enmarcan dentro de los grupos C1 y C2 son policía nacional, policía local, guardia civil, bombero, ayudantes en instituciones penitenciarias, auxiliar de justicia y tramitación procesal, auxiliar administrativo y personal administrativo. A continuación, los requisitos para acceder a cada una de ellas.

Policía Nacional

Para acceder a una de estas plazas también se debe ser mayor de edad sin superar la edad de jubilación y tener la nacionalidad española. Otros requisitos: medir más de 160 cm en mujeres y 165 en hombres, tener el permiso de conducción de clase B y llegado el caso acceder al compromiso de portar y utilizar armas.

Policía Local

Los requisitos son muy similares a los de la oposición a Policía Nacional, pero además se añade el de disponer del permiso de conducir A2.

Guardia Civil

En el caso de querer presentarse a las oposiciones para Guardia Civil, sólo se exige el permiso de conducción B comparándolo con las dos oposiciones anteriores, pero se añaden un par de requisitos adicionales: no poseer tatuajes que sean visibles cuando se llevan los distintos uniformes del cuerpo y no tener más de 41 años en el momento de la convocatoria. Cabe decir, no obstante, que puedes presentarte a esta oposición sólo con el título de la ESO.

Ayudante en Instituciones Penitenciarias

Además de los requisitos habituales se añade el de no padecer enfermedades o limitaciones psíquicas o físicas que sean incompatibles con el ejercicio de la profesión.

Auxiliar de Justicia y Tramitación Procesal

Para poder presentarse a las oposiciones de Auxiliar de Justicia o Tramitación Procesal (son distintas oposiciones), se exige, además de los tres requisitos recurrentes, tener el título de la ESO (en el primer caso), y el de Bachillerato (en el segundo).

Auxiliar administrativo J.A.

Cualquier persona ya sea española o extranjera puede presentarse a estas oposiciones siempre y cuando tengan el título de la ESO o su con su correspondiente homologación.

Personal administrativo J.A.

Para estas oposiciones se necesitan los mismos requisitos que en auxiliar administrativo, pero se exige, además, el título de Bachiller.

Bombero

En las oposiciones de bombero, aparte de todos los requisitos anteriores, dependen de cada administración local, por lo que cada una de ellas puede añadir nuevos requisitos como tener autorización para la conducción de vehículos de clase BTP, o no tener tatuajes visibles, etc.