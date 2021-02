Un estudio apunta a la ineficacia de la vacuna de AstraZeneca ante la cepa sudafricana del virus, según el Financial Times

La vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford podría no ser eficaz en su totalidad ante la cepa sudafricana del coronavirus. Así lo ha señalado el Financial Times citando un estudio científico que se publicará el próximo lunes y que se ha llevado a cabo con 2.026 voluntarios. Según la información del rotativo, el estudio revela que "no se produce una respuesta inmunitaria completa contra la enfermedad leve o moderada causada por la variante del coronavirus sudafricano".

No obstante, AstraZeneca se ha apresurado a puntualizar la información. En un comunicado remitido por la farmacéutica y apuntado por Reuters, admiten que: "Creemos que nuestra vacuna podría proteger contra enfermedades graves, ya que la actividad de los anticuerpos neutralizantes es equivalente a la de otras vacunas covid-19 que han demostrado actividad contra enfermedades más graves, especialmente cuando el intervalo de dosificación se optimiza a 8-12 semanas".

Estudio con jóvenes sanos

Desde la farmacéutica admiten que los primeros datos reflejados en un pequeño ensayo de fase 1 y 2, a los que se refiere el Financial Times, habían mostrado una "eficacia limitada de la vacuna contra la enfermedad leve debido a esta variante B.1.351". El punto a considerar es que los voluntarios en el estudio eran jóvenes y sanos, por ello señalan que "no hemos podido determinar adecuadamente su efecto contra la enfermedad grave y la hospitalización dado que los sujetos eran predominantemente adultos jóvenes sanos.

Según el British Medical Journal reconocen que "han surgido miles de cambios individuales a medida que el virus muta en nuevas variantes y es probable que afecte solo a una pequeña minoría y que el virus cambie de manera apreciable".

La compañía farmacéutica ha afirmado que ha puesto manos a la obra: "La Universidad de Oxford y AstraZeneca han comenzado a adaptar la vacuna contra esta variante y avanzarán rápidamente a través del desarrollo clínico para que esté lista para la entrega en otoño en caso de que sea necesario".