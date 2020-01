Europa activa los controles por la amenaza del virus chino

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aplazado este miércoles la decisión de declarar la emergencia internacional por el coronavirus, el extraño virus chino que ya ha causado 17 muertos y cerca de 450 casos diagnosticados por el momento. El virus, además, ha salido de China y llegado ya a países como Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y EEUU. El Comité de Emergencia, formado por expertos médicos de diversos países (entre ellos epidemiólogos chinos), se ha reunido este miércoles durante horas en la sede de la OMS en Ginebra, y al no conseguir consensuar la medida decidió volver a reunirse este jueves para seguir debatiendo la posible alerta, según señaló su presidente, Didier Houssin.

Mientras tanto, Europa ya se prepara para esta declaración internacional y algunos países ya han activado protocolos de prevención. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha considerado que la probabilidad de introducción del virus en la UE es "moderada" y ha advertido de que también que el riesgo de llegada aumentará a finales de enero debido a la celebración del Año Nuevo Chino, con lo que crecerá el número de viajeros que se desplacen a y desde el país asiático.

"Amenaza creíble"

La Plataforma para la Preparación Europea contra las Epidemias Reemergentes (Prepare) activó su Modo 1 el martes por la mañana. "Consideramos que existe una amenaza creíble para una pandemia también en Europa", ha declarado a 'Euronews' Herman Goossens, coordinador de Prepare y Director de Patología Clínica en el Hospital Universitario de Amberes. El Modo 1 de Prepare consiste en adecuar centros médicos y laboratorios de diagnóstico para tratar los casos en Europa con rapidez y eficacia.

Este miércoles los aeropuertos de París, Londres y Roma han activado medidas de prevención para los vuelos que vienen de la región de Wuhan. Los dos primeros se han puesto en contacto con los viajeros que van a regresar sus países, mientras que Italia está verificando si hay infectados dentro del avión. Ninguno de los países está aplicando medidas de restricción de los viajes o del comercio con China.

Las probabilidades de que el virus entre en España a través de los aeropuertos es más bien bajo porque España, a diferencia de Francia, Reino Unido e Italia, no dispone de vuelos directos a la región de Wuhan y la ciudad no es un destino turístico frecuente, según el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria (CCAES) del Ministerio de Sanidad. De hecho, el mercado donde se declaró el brote era mayorista y no había turistas extranjeros en él.

Sin embargo, Sanidad ha advertido a los aeropuertos españoles (Aena) que deben "estar preparados" para activar los protocolos "para los puntos de entrada" en caso de que "sea necesario", según consta en la sexta actualización del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria (CCAES) sobre el coronavirus. De momento, dicho protocolo no ha sido activado, aunque los responsables de los aeropuertos españoles aseguran estar "a disposición" de las órdenes que emita el ministerio.

"Estar atentos"

También el epidemiólogo y Jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, llama a la calma. "Se trata de una situación de nueva enfermedad fundamentalmente localizada en China. Existe preocupación porque ha habido casos fuera del país y se sabe que se puede transmitir de persona a persona, mediante viajes", dice. "Pero no debemos estar preocupados, sino atentos".

Trilla poco el foco en que, en España, está comenzado la epidemia de gripe y, por eso, cree que los médicos de los centros de atención primaria (CAP) y hospitales deben preguntar, uno por uno, a cada paciente con síntomas de fiebre o catarro si ha viajado a China. De momento, concluye Trilla, "no existe ninguna restricción para viajar a China".