Evidencian la falta de PCR en la Comunitat

Los expertos coinciden en que no detectar positivos asintomáticos suele ser señal de que el rastreo de covid-19 tiene que mejorar. Así, que la Comunitat Valenciana presente cada vez menos casos asintomáticos en los informes del Instituto de Salud Carlos III no es positivo. En su último estudio del 16 de septiembre, el organismo recoge que de los 21.871 casos detectados en la Comunitat desde el 10 de mayo, el 61% (13.336) tenían síntomas. Con 139,33 test por cada mil habitantes esta semana, la Comunitat sigue por debajo de la media nacional en pruebas realizadas. También es una de las que presenta la incidencia más baja por cada 100.000 habitantes. V. C.