Evitar malos hábitos al volante es clave para reducir los accidentes

Xavi Datzira II MONOGRÁFICOS

La mejor forma de rebajar los accidentes al volante consiste en reducir al máximo los factores de riesgo. Este es el mensaje que se extrae de la segunda edición del estudio Observatorio sobre el comportamiento de los conductores en la red de autopistas, presentado recientemente por Autopistas, compañía de Abertis. Un informe que tiene como objetivo contribuir a la accidentalidad cero en la autopista, a través del análisis de los riesgos más comunes y la concienciación de los conductores.

El estudio se ha elaborado en colaboración con Intra y ha contado con una amplia muestra de más de 58.500 vehículos ligeros y 11.200 vehículos pesados en distintos tramos de la AP-7 entre Salou (Tarragona) y Puçol (Valencia).

INTERMITENTES. Por ejemplo, según los datos extraídos de estudio, el 53,1% de los vehículos no señaliza correctamente con el intermitente la intención de adelantar a un vehículo que circula a una velocidad menor que la suya, mientras que el 67,1% no lo hace posteriormente a la hora de regresar a la posición inicial. Estas cifras han aumentado en un 13,5% y un 17,4% respectivamente, en relación al año pasado, hecho que, Autopistas advierte, es “muy preocupante, teniendo en cuenta la alta peligrosidad de no señalizar las maniobras al volante”.

Al mismo tiempo, al compañía recuerda que el código de circulación obliga a señalizar los cambios de carril y maniobras al resto de conductores que, subraya, “no pueden predecir tus acciones”. En este sentido, Autopistas, en coordinación con la Dirección General de Tráfico (DGT), el Servei Català de Trànsit (SCT) y la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, ha puesto en marcha una campaña de seguridad vial con el objetivo de sensibilizar en el correcto uso del intermitente.

Otro de los factores de riesgo es la tendencia de algunos usuarios, concretamente el 13,9% a usar el carril de la izquierda sin estar adelantando. En ese sentido, Autopistas hace hincapié en que “se debe circular por el carril que está situado más a la derecha”. Sin embargo, excepcionalmente y cuando las circunstancias lo requieran, se pueden usar los demás carriles.

VELOCIDAD. Al mismo tiempo, el informe resalta que todavía son muchos los conductores que no respetan los límites de velocidad en la autopista estipulados por norma general en máximos de 120 km/h para los vehículos ligeros, 90 km/h para los pesados y100 km/h para los autocares. Concretamente, un 38,1% de los conductores de vehículos ligeros conduce ligeramente por encima del límite permitido, superándola en el rango de entre 5 y 10 km/h; también lo hace el 36,3% de los transportistas, superándola como máximo en 5km/h, al igual que el 18% de los autocares.

En relación a la distancia mínima de seguridad, los datos apuntan que el 20,1% de los vehículos ligeros no la respetan, de los cuales, el 6%, además, conduce a una velocidad demasiado elevada. Esta cifra disminuye cuando se trata de vehículos pesados, siendo un 7% los camiones que incumplen la recomendación de dejar 2 segundos de espacio cuando circula detrás de otro vehículo (equivalentes a 100 metros de distancia aproximadamente). Es decir, la distancia necesaria para detenerse en caso de improviso sin colisionar con el vehículo de delante. Autopistas señala que la peligrosidad que implica este comportamiento es “muy elevada, ya que, ante un imprevisto, si no mantienes la distancia de seguridad, te será imposible evitar un percance”.

SIN CINTURON. Aunque una de las conclusiones más alarmantes que se extrajeron del observatorio en el 2017 fue el elevado número de pasajeros que viajaban en la parte trasera del vehículo sin cinturón. Esta cifra se ha reducido a la mitad este año, pasando de un 20% a un 10% el volumen de infractores. No obstante, Autopistas hace hincapié en la necesidad de seguir reduciendo esta cifra y recuerda que, el uso del cinturón “rebaja a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente”.

Finalmente, el estudio determina que el 3,4% de los conductores siguen usando su móvil mientras conducen, algo que implica distracción visual, cognitiva y manual. “Por ejemplo, al marcar un número en el móvil a 120 km/h recorremos a ciegas una distancia de 429 metros, equivalente a unos 4 campos de futbol”, concluyen desde Autopistas, en un mensaje inequívoco de la necesidad de eliminar los malos hábitos al volante.M

CONCLUSIONES

El informe alerta de la alta peligrosidad de no señalar las maniobras cuando se conduce

El 3,4% de los conductores siguen usando su teléfono móvil mientras circulan

OBJETIVO

Hacia los cero accidentes

Aunque los datos apuntan que el riesgo de tener un accidente en autopista es cuatro veces menor que en una carretera convencional, Autopistas se ha propuesto lograr una siniestralidad cero. Por eso, cuenta con la certificación UNE-ISO 39001, que reconoce el trabajo en materia de seguridad vial realizado por Autopistas en aras de mejorar la seguridad de sus operaciones en las vías que gestiona y trabajar por una movilidad sin accidentes de cara a los conductores y a sus empleados.