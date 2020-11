Un experto de Oxford augura que se podrá volver a la normalidad en Semana Santa

El anuncio de la vacuna de Pfizer ha desatado el optimismo en esta batalla para controlar la pandemia de coronavirus. Un destacado asesor científico del Gobierno del Reino Unido, John Bell, ha augurado que con las vacunas la vida podrá volver a la normalidad para las próximas vacaciones de Semana Santa.

Bell, profesor de medicina de la Universidad de Oxford y miembro del Grupo de Asesoría Científica para Emergencias (SAGE), se ha mostrado confiado en que al menos dos o tres vacunas --no solo la desarrollada por Pfizer-- estarán listas para ser distribuidas entre la población a principios del 2021. "No me sorprendería que llegáramos al nuevo año con dos o tres vacunas que pudieran ser distribuidas", ha dicho en una comparecencia ante una comisión del Parlamento británico.

Según Bell, hay un 70% u 80% de posibilidades de "que se logren suficientes vacunas en el primer trimestre del próximo año para que en la primavera (boreal) las cosas empiecen a parecer mucho más normales".

CONDICIÓN: LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN

En su comparecencia, el profesor ha advertido de que esa vuelta a la normalidad dependerá de que la distribución de las vacunas se haga correctamente.

En el caso del Reino Unido, el Gobierno de Boris Johnson ha reservado 40 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, que según Bell podría recibir la aprobación de los reguladores del país en las próximas semanas. "Estamos hablando de mediados de diciembre cuando creo que deberíamos estar listos para administrar esta vacuna", ha afirmado.

Johnson celebró el lunes la noticia de la vacuna de Pfizer pero advirtió de que aún es "muy, muy pronto" y que la vacunación en el Reino Unido está "todavía lejos". Sin embargo, el ministro de Sanidad, Matt Hancock, ha asegurado este martes que se ha pedido al Servicio Nacional de Salud británico que se prepare para empezar a distribuir la vacuna a principios de diciembre.

El Gobierno planea dar prioridad a "las personas que viven en residencias de ancianos y a quienes los cuidan, al personal sanitario y asistentes sociales y luego ir bajando por franjas de edad", ha detallado Hancock.