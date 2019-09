La explicación a por qué 'arreglan' los aviones con cinta adhesiva

¿Alguna vez has visto una imagen de un operario 'arreglando' un avión con cinta adhesiva? Si es así, seguramente te habrá entrado el pánico en el momento, las ganas de bajarte y pisar tierra firme, e incluso habrás compartido la imagen en las redes sociales o habrás tenido tentación de hacerlo.

Pero como todo en esta vida tiene una explicación, lo que ves no es lo que parece. O no exactamente así. A veces los expertos tienen la respuesta. Y no, no es un problema de las low cost.

“¡Esto es el colmo! ¡Han arreglado el avión con cinta adhesiva! ¡Eso me pasa por volar con low cost!”.



Seguro que habéis visto este tipo de comentarios alguna vez.



Voy a contaros por qué no es exactamente así.



HILO 👇🏼@controladores pic.twitter.com/hsdukNzoD8 — J. Morillas (@J_Morillas) September 7, 2019

J. Morillas explica en Twitter el motivo por el que parece que es así. Según este trabajador, a veces los aviones sufren pequeños desperfectos estéticos que hay que tapar. "Los propios pestillos de las trampillas externas se sueltan un poco o no quedan completamente enrasados, aunque estén bien cerrados", dice.

La diferencia de los aviones con cualquier otro vehículo es que nada puede quedar expuesto, ya que la corriente de aire de 800 km/h puede terminar de dañar completamente la parte expuesta y provocar mayores daños a otras zonas del avión. — J. Morillas (@J_Morillas) September 7, 2019

Las cuestiones logísticas hacen que se tire de este elemento porque el tiempo requerido es amplio. Y por eso existe esta solución.

Por motivos puramente logísticos, las piezas a cambiar no siempre están disponibles en cada aeropuerto o el tiempo que requiere para su cambio es demasiado elevado y retrasaría un número de vuelos elevado. Es por eso que las aerolíneas están autorizadas... pic.twitter.com/VRnN3bKOVP — J. Morillas (@J_Morillas) September 7, 2019

Pero no hablamos de cinta adhesiva de cualquier parte, sino la llamada High Speed Tape (HST) o Cinta de Alta Velocidad. Nada que ver con la que compras en el bazar.

La cinta de alta velocidad es la versión súper héroe de las cintas adhesivas. Está compuesta por aluminio y un adhesivo acrílico, y está testada para resistir fuego, humedad, una velocidad de 800 km/h, una tensión de 49 N/cm y un rango de temperaturas entre -54 y 149ºC. pic.twitter.com/UjZl2Vppx7 — J. Morillas (@J_Morillas) September 7, 2019

De hecho no es una cinta barata. Según cuenta, el rollo de 55 metros puede costar aproximadamente 100 euros, aunque hay rollos de hasta 700 euros.

Su uso está muy extendido en pequeñas reparaciones cosméticas en dispositivos no críticos cuya reparación se puede retrasar por un tiempo, siempre de acuerdo a la normativa aeronáutica internacional.



Esta cinta NO es cinta adhesiva. Es una herramienta sobradamente testada. — J. Morillas (@J_Morillas) September 7, 2019

Es perfecta para garantizar la seguridad del avión, pero la gente suele escandalizarse cuando lo ve desde el desconocimiento.

La desinformación es la fuente de muchos malentendidos y miedos, pero a partir de hoy, cuando veáis a la súper heroína de las cintas adhesivas en vuestro avión, sabréis que está ahí por vuestra seguridad, y que un técnico capacitado la ha puesto siguiendo sus manuales. — J. Morillas (@J_Morillas) September 7, 2019

Para finalizar recalca que esta cinta la utilizan todas las compañías, no solo las low cost como se suele denunciar. "También se usa en coches de carreras", dice en un último guiño a los usuarios de este transporte.