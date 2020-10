Facebook desconnecta de Internet a sus principales críticos

Facebook ha logrado silenciar a sus principales críticos en Internet. Al menos parcialmente. Durante la noche de este miércoles, la Junta Real de Supervisión de Facebook (JRSF), un grupo creado por académicos de renombre internacional para exponer los abusos de poder de la red social, se quedó sin dominio online después de que Mark Zuckerberg presionase al proveedor de servicios de Internet para desconnectarlos.

El 2018 Facebook anunció por primera vez la intención de crear una junta de supervisión formada por abogados, académicos y periodistas cuya misión sería actuar como árbitro en temas de moderación de contenido y de libertad de expresión, una medida para aparentemente regular mejor la red social ante el alud de escándalos en los que se ha visto implicada. Sin embargo, ese grupo de expertos aún no se ha reunido y sus decisiones no afectarán las elecciones estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

Ante esa situación, otro grupo de conocidos expertos creó la JRSF, una junta paralela para fiscalizar las acciones de Facebook. Una de sus fundadoras, la periodista Carol Cadwalladr, quien expuso el escándalo de Cambridge Analytica en el que se usaron datos de millones de usuarios de Facebook para manipular políticamente a los votantes recibió ayer una notificación por parte de los proveedores de servicios de Internet asegurando que tumbado el dominio de su plataforma.

