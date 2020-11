Fallece Carlos Catalán, vicepresidente de AC Hotels e hijo del fundador

El grupo AC Hotels by Marriot ha comunicado este martes el fallecimiento de Carlos Catalán, vicepresidente de la compañía desde el año 2000, a los 44 años y "tras una larga enfermedad". Carlos Catalán, uno de los seis hijos de Antonio Catalán, nació en Tudela (Navarra) en 1976 y era padre de tres hijos. La propia compañía reconoce el legado que deja por su dedicación "ejemplar" por el sector y en particular por AC Hotels by Marriot.

"En estos momentos tan dolorosos, pedimos el máximo respeto para la familia al tiempo que agradecemos las muestras de cariño y condolencias recibidas", añade el comunicado.