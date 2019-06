Familia, concilia como puedas

Llegan las vacaciones escolares y también uno de los momentos más estresantes del año para padres y madres que trabajan fuera de casa: ¿qué hacemos con nuestros hijos e hijas? La primera opción y la más barata es la de los abuelos y abuelas, siempre y cuando estén bien de salud. La segunda son los campamentos urbanos, algo que no todas las familias se pueden permitir económicamente.

«Contratar colonias durante tres semanas en julio y la primera de septiembre para dos niños implica gastarnos 1.500 euros», explica Laura, periodista de profesión que ha pedido estos meses jornada intensiva para salir a las tres de la tarde y poder estar con los críos por las tardes. El suyo es solo un ejemplo de cómo se las ingenian las familias durante estos meses, pues soluciones hay infinitas. Donde hay más coincidencia es en que muchas veces la paga extra de verano va íntegra para poder conciliar.

TELETRABAJO // Núria y Marc tienen dos hijos. Son publicistas y trabajan en Barcelona. En sus empresas les permiten teletrabajar, así que han alquilado una casa en un pueblo de Girona durante julio y agosto. «En las zonas rurales, los casals son considerablemente más baratos, unos 69 euros la semana. Los peques estarán allí por las mañanas y nosotros, trabajando en la casa. Si tenemos alguna reunión iremos a Barcelona en el mismo día. Nos parece un plan muy bueno porque salimos de la rutina», explica Núria.

Adela es licenciada en Empresariales, trabaja en Madrid como funcionaria del Estado (auxiliar) y cobra 1.400 euros. La nómina de su marido, en el sector privado, es bastante más elevada. El matrimonio tiene una hija de 8 años y un hijo de 5. La jornada laboral de Adela comienza a las nueve de la mañana y concluye a las 14.30. No se le permite trabajar desde casa, pero puede acogerse al Horario concilia, que implica franjas flexibles de entrada y salida siempre que cumpla todas las horas. Cada año, Adela pide plaza en los campamentos municipales para sus hijos, una opción bastante más asumible económicamente que las colonias privadas. «Abren a las 7.45 horas, cierran a las 15.45 y dan de comer a los críos. Dejar a los míos durante una quincena nos sale por 95 euros, nada que ver con los 250 que nos cobran por uno privado». Las plazas son por sorteo. El año pasado no les tocó, así que María optó por una solución algo radical: solicitar una semana de licencia sin sueldo. «Pierdo nómina, sí. Pero casi me sale mejor que dejarme un dineral en los campamentos. Mis hijos son pequeños. Necesitan estar fuera de Madrid y disfrutar de sus vacaciones. Por eso nos fuimos a una casa familiar que tenemos en Burgos y disfruté con ellos de una semana fantástica». Este año sí ha conseguido plaza en un campamento público, pero si el que viene no lo logra, lo tiene claro: «Pediré otra licencia sin sueldo».

Para muchas familias, los campamentos dan poco margen de maniobra. Algunos cierran las puertas a la una de la tarde (sin dar de comer a los críos) y la mayoría, a las 15.30 horas. Si uno sale de trabajar a las cinco o las seis de la tarde ¿qué hace? Una alternativa que se empieza a imponer es la de contratar una au pair, opción que sale más barata que los campamentos para las familias con dos o más hijos. Carolina, mamá de una niña de 7 años y un niño de 3, está «entusiasmada» con la inminente llegada de una joven americana de 20 años a la que acogerán en casa durante el mes de julio y a la que pagarán 80 euros a la semana.