Familias adoptantes: "No habrá nueva normalidad hasta tener aquí a nuestros hijos"

Familias adoptantes que no han podido viajar al extranjero a recoger a sus hijos a causa de la pandemia del covid19 y que siguen sin poder hacerlo han hecho un llamamiento a la administración para que no las "abandone", le piden que "negocie" con los países destinatarios, y subrayan que no habrá "nueva normalidad" para ellas hasta que no tengan a sus hijos en España.

"La nueva normalidad no va a existir, ni ninguna otra, hasta que no tengamos aquí a nuestros hijos, y vemos que nadie está haciendo nada para intentar negociar con los países destinatarios, para que se nos trate con prioridad, y no terminar volando como cualquier otro turista dentro de unos meses cuando podamos comprar un billete en cualquier agencia de viajes", ha precisado a Europa Press la portavoz de la plataforma 'Familias Adoptantes con el Corazón en la Maleta', Ana Bernal.

Ya son 40 familias las que se han unido a este grupo y, por el momento, según explica Bernal, solo han podido viajar aquellas que han adoptado en República Dominicana y Bulgaria, que partieron hacia su destino el fin de semana pasado. El resto siguen a la espera. Un total de 15 de ellas tienen que viajar a India y se están dirigiendo al Ministerio de Exteriores, al Consulado español en Nueva Delhi y a la Embajada de India en Madrid.

"Estamos recibiendo paños calientes, muchas buenas palabras por parte de las autoridades pero no vemos ninguna iniciativa, no vemos que se esté negociando con India --mi caso--, no vemos una solución o, por lo menos, no nos la explican", protesta Bernal.

Según precisa la portavoz de este grupo de familias, reciben correos diciéndoles que sienten mucho su situación pero ellas advierten de que "el apoyo moral" del confinamiento "ya se gastó" y ahora lo que exigen son "soluciones" para que se les dé prioridad a la hora de viajar. Además, aunque la plataforma aglutina a 40 familias, advierten de que son una proporción pequeña respecto a todas las familias en España que están en su misma situación.

También se han puesto en contacto a través de las redes sociales con familias de otros países como Italia, Malta o Bélgica que, a diferencia de ellas, "se sienten bastante apoyadas", e incluso han pedido al director de Asuntos Consulares que se ponga en contacto con otros países para colaborar, una petición a la que han recibido "palabras muy amables pero vacías", según lamenta Bernal.