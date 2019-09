Las familias numerosas cargan contra Madrid por querer otorgar el título con dos hijos

En plena campaña de las elecciones generales, Cs sacó este lunes pecho de uno de sus platos fuertes en políticas sociales: extender el título de familia numerosa a las que tengan dos hijos, algo que pretenden poner en marcha en la Comunidad de Madrid, donde gobiernan con el PP, que también comparte esta medida. De hecho, el consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad, Alberto Reyero, -que pertenece al partido liderado por Albert Rivera-, ha reafirmado este fin de semana su intención de poner en marcha su promesa, a lo largo de la legislatura, lo que ha sido jaleado por miembros de su partido en las redes sociales. Si bien, las actuales familias numerosas, es decir, aquellas que tienen más de tres hijos, no comparten una medida que tachan de cajón desastre.

Así, el presidente de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), Benito Zuazu, recuerda que los recursos son limitados, que los gastos y dificultades de los hogares con más de tres hijos son mayores y que no es adecuado crear falsas esperanzas y proponer café para todos. Asimismo, rechaza que se equiparen las familias monoparentales a las numerosas porque, en su opinión, las primeras requieren de una ley y ayudas específicas, dado que por ejemplo no es lo mismo el consumo de agua de una familia con cuatro hijos que el de un hogar con dos integrantes. La promesa del consejero madrileño es, no obstante, la de crear un título específico para las monoparentales. Hay que pensar soluciones distintas para cada una de las familias, alega.

PURO POPULISMO

En línea con la federación estatal, el director de la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña, Raúl Sánchez, rechaza la extensión del título de familia numerosa, que en la actualidad obtienen las que tienen tres hijos o dos pero uno de ellos con discapacidad o discapacidad de uno de los padres. A su juicio, la iniciativa de Cs se trata de puro populismo que no va a la raíz del problema: No quieren destinar más dinero, sólo amplían el concepto y acaban perjudicando a quien más lo necesita. Sánchez defiende se apruebe una ley de familias algo que defienden varios partidos-, que proteja a todas y englobe cada una de ellas y sus circunstancias, pero no que se extienda el título a los hogares con dos hijos. Asimismo, rechaza que se apruebe en una sola comunidad, dado que los beneficios que otorga la acreditación se pueden usar en toda España.

Precisamente, la Federación Española presentó este lunes un estudio sobre estos hogares que concluye el 67% de las familias numerosas tiene tres hijos. La mayoría están formadas por una pareja de unos 40 años, con vástagos en edad escolar. Y, aunque lo normal es que trabajen ambos progenitores, tres de cada diez núcleos familiares numerosos (el 35%) no llegan a fin de mes y tienen que recurrir a ahorros o pedir algún préstamo personal. Y otro 39,7% afirma que llega justo para pagar todos los gastos.

LAS DIFICULTADES EN EL EMPLEO

Asimismo, la investigación demoscópica efectuada por GAD3 con 3.100 encuestas señala que siete de cada diez madres tener dificultades en el mercado de trabajo. Así, un 57% de las encuestadas señala que ha tenido que dejar su puesto para cuidar de sus hijos (el 26% ha vuelto a trabajar), frente al 15% de los hombres. Y la media de años fuera del entorno laboral de las madres es de tres años frente a un año y medio en el caso de los hombres.

El estudio indica además que estas familias valoran mucho el horario como motivo de satisfacción laboral, por encima incluso del sueldo. De hecho, señalan que les ayudaría mucho a conciliar tener flexibilidad horaria, jornada intensiva o poder trabajar desde casa.