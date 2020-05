Los famosos estadounidenses hacen un alegato en contra del racismo

La muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Minnesota ha conmocionado a Estados Unidos y ha vuelto a abrir el debato sobre el racismo y la violencia policial.

El jugador de baloncesto Lebron James fue uno de los primeros en levantarse y protestar contra esta muerte en sus perfiles sociales, también Taylor Swift criticó duramente al presidente Trump después de su último tuit. La cantante condenaba la apología de la violencia que consideraba que hacía Donald Trump en uno de sus últimos mensajes sobre la muerte de George Floyd.

A esta ola de lucha contra el racismo se ha sumado la actriz Catherine Zeta-Jones que ha querido dejar constancia de su negativa ante esta lacra que arrastra Estados Unidos desde hace siglos. "El racismo no se puede curar con vacunas. Esto no es ciencia. Es simplemente decencia humana", escribía en su última publicación de Instagram en la que aparece un mensaje en la espalda de una sudadera con el eslogan "las vidas de los negros también importan".

Otras celebridades como los cantantes Justin Bieber, Lady Gaga y Madonna; la celebridad Kim Kardashian; la presentadora Oprah Winfrey, o las actrices Penélope Cruz y Anne Hathaway también han mostrado a lo largo de toda esta semana su repulsa por el asesinato de George Floyd a través de fotos, vídeos y comentarios en sus redes sociales.

En su última publicación en Instagram, la cantante Madonna ha compartido un vídeo en el que se muestra a una joven protestando por la muerte del ciudadano afroamericano, una de las muchas protestas que se han extendido por todo el territorio estadounidense. "La gente ha salido a protestar en América por el brutal asesinato de George Floyd y muchos otros. Y tienen el derecho a hacerlo como americanos que son. Ha llegado el momento, le guste o no a Trump. Él no puede parar esto. Si no hay justicia, no hay paz!", ha escrito Madonna en la red social.

'Esto no debería ser normal en 2020'

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, publicó el viernes un comunicado condenando la muerte de George Floyd. "Esto no debería ser 'normal' en los Estados Unidos de 2020. Esto no puede ser 'normal'. Si queremos que nuestros hijos crezcan en una nación que vive acorde con sus más altos ideales, podemos y debemos hacerlo mejor", escribió en la red social Twitter el expresidente.

"Recaerá principalmente sobre los funcionarios de Minesota asegurarse de que las circunstancias que rodean la muerte de George Floyd sean investigadas y se haga finalmente justicia. Pero recae sobre nosotros, al margen de la raza y la ocupación -incluidos la mayoría de hombres y mujeres en las fuerzas de orden que hacen con orgullo y correctamente su trabajo cada día- trabajar juntos para crear una 'nueva normalidad'", añadió Obama.