Las firmas de moda adelantan las rebajas 'on line' por el cierre

Aún no es primavera en las tiendas de moda. El cierre comercial tras decretarse el estado de alarma en España ha puesto en aprietos al comercio textil, con prendas en las tiendas de difícil venta y que serán previsibles víctimas de rebajas. Aunque el nivel de estocs en las grandes firmas del sector tendía a reducirse antes de desatarse la crisis del coronavirus, la profundidad de la crisis se dejará notar durante meses y ha obligado a las grandes cadenas a suspender pedidos y a replantear estrategias a toda prisa. Lo que puede pasar en el sector de la moda no lo sabe nadie, reconoce el experto en distribución y profesor del IESE José Luis Nueno, pero advierte de que ni siquiera la venta 'on line' o las rebajas van a ser capaces de compensar la situación, con una caída de ventas en internet del 30% durante el encierro por la falta de motivación de los consumidores a comprar productos de moda en un momento de confinamiento.

Rebajas 'mid season'

Para incrementar las ventas en internet durante un periodo de cierre total de tiendas físicas la batalla comercial se anuncia muy potente y las rebajas 'mid season' ya están aquí. Camisas blancas de oferta en primavera. Firmas como Uniqlo ya se han lanzado con el 60%, del 50% en Mango, del 30% en Desigual, del 40% en H&M, del 20% en Bimba y Lola, del 50% en Superdry. Es solo el principio. Las firmas de precios ultrabajos como Primark no tienen capacidad para afrontar rebajas. Y en las firmas de lujo, el próximo verano será una locura en los outlets.

Desplome de las búsquedas

La firma de estudios Semrush, que analiza las búsquedas en internet, apunta a que con el confinamiento el interés de los consumidores por las firmas de moda se ha desplomado. Las búsquedas en internet de marcas como Zara, Mango, H&M, Adolfo Dominguez, etcétera cayeron entre el 10 y el 27 de marzo más del 50% (algunas cerca del 70%), lo que anticipa desplome de ventas.

Cambio de tendencia

La consultora Kantar también detectó en la semana cerrada el 15 de marzo una caída de las ventas del 10% y del 17% en el número de clientes. Antes, en febrero, el crecimiento de las ventas 'on line' en valor era del 36%. Los datos de Kantar se basan en una encuesta a 8.000 consumidores.

Información y fidelización

En opinión de Rosa López, responsable del servicio de estudios del sector textil de Kantar, en estos momento va a ser clave conocer al consumidor y tener control de los canales de comunicación directos con los clientes. Las firmas con buenos sistemas de fidelización tendrán algo de ventaja. Pero van a tener que enamorar a los consumidores en unos momentos en los que no existen incentivos claros para comprar en internet una ropa que no se sabe cuando se va a poder estrenar, explica López.

Fast fashion vs. slow fashion

El fast fashion (por ejemplo el de Zara de Inditex) tiene, según Nueno, algo de ventaja frente a otros conceptos comerciales. En Inditex, en torno al 45% de la actividad se basa en fast fashion. Ha dado tiempo a suspender órdenes de compra de mercancías que todavía no se habían fabricado, mientras que las firmas más lentas deberán asumir costes de almacenamiento y ventas en rebajas más elevadas.

Posición de caja y reducción de gastos

En Inditex todavía confían en recuperar parte de lo perdido si las tiendas pueden abrir en un mes. Pero parece difícil. En Mango admiten haber potenciado el canal 'on line' para minimizar los cierres de tiendas y están en plena economía de guerra, como todos, con reducción de costes extrema. Todas las enseñas han aplicado ertes para reducir al máximo los gastos. Mango destaca en su caso la buena posición de tesorería y que no se había comprado el 100% de la ropa de temporada. Las firmas de precios bajos, como Primark, han cancelado pedidos para los próximos cuatro meses.

Campaña desequilibrada

Para el comercio multimarca augura Nueno problemas serios. El 80% del producto de esta primavera ya había sido entregado, lo que va a causar impagos y retrasos a los proveedores, lo que disparará la oferta de producto en internet. Es esta una temporada de ventas desequilibrada, según este experto, en la que la venta de producto de más precio a principios de primavera ya se ha perdido y quedan las prendas más baratas.

Dificultades para el comercio multimarca

Abrir las tiendas a finales de mayo no servirá más que para acelerar la campaña de rebajas. La capacidad de resistencia del comercio multimarca es elevada, pero los fabricantes ya están pensando en la temporada de otoño e invierno próximos y el establecimiento tradicional está tocado. A pesar de la resiliencia de las tiendas supervivientes, van a cerrar muchas de ellas, opina Nueno.