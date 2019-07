El fiscal denuncia a siete responsables del metro de Madrid por el amianto

La Sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Madrid ha denunciado a siete responsables de salud y prevención de riesgos laborales de Metro de Madrid por su gestión en relación con el amianto que entiende que puede ser constitutiva de un delito contra los derechos de los trabajadores y otros dos por homicidio imprudente y lesiones por imprudencia.

Para la Fiscalía todos los denunciados infringieron de forma "grave" las normas de prevención de riesgos laborales "creando una situación de riesgo para los trabajadores a su servicio a los que permitieron trabajar con MCA (amianto), altamente peligroso para su vida y salud, careciendo de toda política preventiva, al no existir una evaluación de riesgos en relación con la exposición al amianto que permitiera un trabajo en condiciones seguras.

La denuncia sostiene que todos ellos ocultaron a los trabajadores y a sus representantes que las piezas que manipulaban contenían amianto, de modo que no se les facilitó ni la información ni la formación necesaria para trabajar con seguridad. Para la Fiscalía, la ocultación del riesgo a los trabajadores ha supuesto una "desprotección absoluta" y un desprecio "intolerable" a su seguridad. Y "no alcanza a comprender" como habiéndose adoptado unas medidas de seguridad entre 2003 a 2006, como la sustitución de piezas con amianto o su encapsulado, pero los trabajos de mantenimiento sobre piezas que contenían amianto no se hicieran hasta 2017 "con un absoluto desprecio a las más elementales normas de seguridad y salud".

Subraya que ni siquiera "entregaron equipos de protección individual preceptivos para manipular el amianto con seguridad". Esa exposición de manera continuada produjo el fallecimiento de dos trabajadores y en la enfermedad profesional de otros dos, por la "materialización de la situación de riesgo creada por la empresa y por los denunciados".

UN MILLAR DE EXPUESTOS

Además de estos trabajadores, han estado expuestos al riesgo, al menos 186 en servicio activo en el Servicio de Mantenimiento de trenes de ciclo corto, 189 en el servicio de Mantenimiento de Talleres Centrales y al menos 476 en activo en diferentes servicios y 56 en la sección de escaleras mecánicas , porque han realizado trabajos con exposición al amianto.

En su denuncia la fiscalía recuerda que el amianto es una materia prima de origen mineral cuyas fibras pueden liberarse al aire cuando se manipulan materiales que lo contienen y que al respirarlas durante largo tiempo o altener exposición corta a altos niveles pueden producir tres tipos de cáncer: asbestosis, cáncer del pulmón y mesotelioma, que pueden causar discapacidad o incluso la muerte. Por eso ha sido prohibido en muchos países.

En España desde 2002 está prohibida su producción, comercialización y utilización de cualquiera de sus variedades de amianto. Según un informe de siniestralidad laboral de la Policía Municipal, Metro conocía desde 1984 la obligación de acometer medidas en aras a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores que se encontraran expuestos al amianto y que, por lo tanto, la manipulación de dicho material no era algo puntual sino prolongado en el tiempo. Sin embargo, hasta febrero de 2018 la empresa no empezó a hacer un protocolo de actuación en materia de riesgos laborales.

LOS DENUNCIADOS

Esa falta de evaluación de riesgos laborales sería, según la Fiscalía, responsabilidad en un primer nivel de la Gerencia de Prevención Laboral dirigidas entre 2001 y 2009 por P. S. A. L. y por M. A. A. entre 2010 y 2012, por el responsabledel Departamento de Prevención y Medicina Laboral E.C.G. y por J. M. G. en su condición de responsable de la gestión del Área de Prevención y Salud Laboral.

El ministerio público subraya que de la investigación efectuada resulta como hecho "constatado" que Metro "ha expuesto a un peligro sumamente grave a los trabajadores, dado que conocía la existencia de amiento en lugares y equipos y que los trabajadores realizaban trabajos con riesgo sobre este material altamente peligroso".

Los denunciados son: F. L. O., responsable de la Unidad de Prevención y Salud Laboral desde el 6 de noviembre de 2003 hasta el 24 de enero de 2012; P. S. A. L., gerente de prevención laboral desde el 1 de enero de 2011 al 17 de noviembre de 2009; J. N. D. coordinador de Prevención de Riesgos laborales desde el 1 de mayo de 2015 a la actualidad; B. R. R., Coordinadoras de Prevención de riesgos laborales desde el 1 de diciembre de 2009; E. F. C. G., responsable del Servicio de Prevención y Salud Laboral, desde el 6 de enero de 2012 a la actualidad; J. M. G., responsable del Área de Prevención y Salud Laboral, desde el 6 de noviembre de 2015 a la actualidad; J. O.,perteneció a la Gerencia de Mantenimiento de Material móvil en diferentes áreas desde abril de 2003 a 31 de diciembre de 2005.