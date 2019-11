La fiscal: "El Chicle llevó a Diana a una nave propia de película de terror y la violó y asesinó con una maldad brutal"

Cabizbajo y sin dejar de mirarse las manos. Así ha permanecido José Enrique Abuín, alias el Chicle, durante la lectura de los escritos de las partes en la primera sesión del juicio por la violación y asesinato de Diana Quer. El Chicle, que ha acudido al juicio vestido con jersey gris y chaqueta vaquera, con una barba similar a la que tenía hace unos meses en el juicio por el rapto de la chica de Boiro, aunque con el pelo más corto. Se ha refugiado tras el monitor de uno de los ordenadores de la sala de vistas de La Audiencia de La Coruña de los argumentos de la fiscal, que ante los miembros del jurado popular, ha resumido tajante los hechos ocurridos el 22 de agosto de 2016 cuando la joven madrileña regresaba a su casa de veraneo en A Pobra do Caramiñal y fue abordada por el acusado: "Llevó a Diana viva a una nave propia de una película de terror y allí la violó y asesinó con una maldad brutal".

Tanto ella como el abogado de la acusación particular, Ricardo Pérez Lama, piden para él prisión permanente revisable por los delitos de detención ilegal, violación y asesinato. En su turno de palabra, Pérez Lama se ha dirigido directamente al jurado, preguntándoles: "¿Para que detuvo el Chicle a una chica joven, guapa, con una melena lacia, morena y muy bonita si no es para agredirla sexualmente?". También ha recordado que "hay un hecho irrefutable en la investigación: Diana apareció totalmente desnuda y con las piernas abiertas". Lo normal en un caso de agresión seuxal, ha añadido, "es que no haya semen. El milagro sería que apareciese semen después de 500 días con el cuerpo lastrado. La mayoría de depredadores usan preservativo para intentar no dejar pruebas, como además hizo el acusado en la violación de su cuñada según denunció ella misma."

AMORDAZADA

Sobre el lugar en el que Abuín sumergió y ocultó el cadáver de Diana, el letrado de la familia de la víctima ha señalado que aquella nave dotaba al acusado de total impunidad para hacer lo que le viniera en gana con Diana. Aunque Diana gritase, que no podía porque estaba amordazada, nadie la iba a poder oír ni auxiliar".

Contra la tesis de la fiscalía y la acusación, la abogada del Chicle, María Fernanda Álvarez, ha defendido que Abuín cometió un "homicidio imprudente": "Él no acechó a Diana, no la inmovilizó, no la metió viva en su vehículo, no la asesinó en la nave con una brida, y prueba de ello es que no hay pruebas. No es una tesis facilona, precisamente porque no hay delitos, no hay pruebas".

La letrada ha comenzado su intervención diciendo que el caso de Diana es el caso más difícil al que ha tenido que enfrentarse en su carrera "porque se ha sembrado un sentimiento de que el Chicle es un depredador sexual y claro, ustedes no vienen de Plutón, vienen de distintas zonas de Galicia, ven la tele, leen el periódico... aunque no lo quisieran han filtrado ese mensaje negativo de que el Chicle es un depredador sexual en serie y viola a las mujeres". La abogada ha añadido: "Me siento como un cirujano que tiene que intervenir a corazón abierto y se encuentra en el quirófano con material que no ha sido desinfectado. Les pido encarecidamente que se desinfecten, que se desprendan de todos los juicios de valor que han adquirido".

"NO SE PUEDE VIOLAR TELEPÁTICAMENTE"

La letrada del Chicle ha criticado duramente que el ministerio público y la acusación sostengan que Abuín violó a Diana "sin una sola prueba": "Se practicó una autopsia exahustiva al cuerpo de Diana, se revisó el cuerpo hasta que se esqueletizó y no se encontró una sola evidencia de violación. El cuerpo se conservó bastante bien, se saponificó y estaba impoluto. No tenia desgarros, fisuras ni hematomas. Y, en pleno siglo XXI, no se pudo encontrar ADN del acusado. ¿Saben por qué? Porque no se puede violar telepáticamente".

También ha puesto en tela de juicio un informe forense aportado por la familia de Diana para tratar de acreditar la agresión sexual: "Como no hay ninguna evidencia, a la gente del Imelga se le ocurre aportar un teorema matemático, el teorema de Bayer, que no habla de catetos e hipotenusas, pero dice que hay un 99 por ciento de posibilidades de que Abuín violara a Diana. La formula matemática no tiene catetos, pero es como si fuera dirigida a catetos. Por no hablar de que data del Siglo XVIII y si no se ha aplicado hasta ahora es por algo".