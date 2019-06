La fiscala de 'La manada': "Estábamos cargados de pruebas para acusar por violación"

La fiscala Elena Sarasate defendió desde el primer momento que la agresión sexual de 'La manada' a la joven en los Sanfermines era una violación. Tras visionar los vídeos durante el juicio, Sarasate pronunció la siguiente frase: "Si alguien dice que esto es voluntario...". Se refería al brutal ataque de cinco hombres a una joven madrileña.

Sarasate intervino este domingo en el programa 'El objetivo' de Ana Pastor y allí explicó que desde siempre "fue claro que no era algo consentido" y manifestó su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por violación y no por abuso sexual a los cinco detenidos. "Fue una satisfacción para la fiscalía porque fue la tesis que mantuvimos durante todo el proceso", afirmó.

La criminalización de la víctima

"Desde la fiscalía estábamos absolutamente convencidos de que fue violación, estábamos cargados de pruebas para mantener esa acusación", dijo la fiscala y añadió que no le gustó que se criminalizase a la víctima. "La vida posterior que desarrolle la víctima no se está juzgando porque la víctima no es culpable de esa situación. La única conducta que se juzga es la de los acusados".

La fiscala también se refirió a la impunidad que creyeron tener los cinco agresores. "No parece que tuvieran la sensación de que haber estado implicados porque siguieron de fiesta después de la agresión". "Le pregunté al guardia civil y me respondió que él los habría detenido si hubiera pensado que habían cometido un delito", explicó Sarasate.

"Hay que confiar en la justicia"

La representante del Ministerio Público en la Audiencia de Navarra ha destacado que "hay que confiar en la justicia. El proceso puede ser lento pero hay un sistema de garantías". También ha señalado que se ha tratado de "un asunto especial en mi carrera por el punto de vista mediático más que por la trascendencia jurídica porque ese trabajo es lo que hacemos cada día".

La petición de Sarasate, fiscal de menores de Navarra, fue de 22 años y 10 meses de cárcel para cada miembro de 'la Manada' por agresión sexual y coincidió con el abogado de la joven además de la representación del Gobierno foral y del Ayuntamiento de Pamplona.