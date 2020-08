La fiscalía lanza reproches al juez que dejó en el aire la prohibición de fumar en Madrid

La Fiscalía de Madrid ha emitido una nota oficial en respuesta a las declaraciones realizadas este miércoles a Europa Press por el juez de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que dejó en el aire la prohibición de fumar en la calle y otras medidas anti covid-19 dictadas por el gobierno autonómico, y le ha recordado que no era necesaria la ratificación judicial de las medidas al no existir afectación de derechos fundamentales.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Admistrativo número 14 de Madrid, Alfonso Villagómez, realizó este miércoles unas manifestaciones a la agencia de noticias asegurando que con su auto del pasado día 21 -que ha sido recurrido por la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM)-, él en realidad no anuló las medidas y que por tanto la disposición regional sigue vigente.

El juez añadió que esta misma postura había sido defendida por el Ministerio Fiscal, quien, según asegura, habría informado desfavorablemente sobre el recurso de apelación presentado por la Comunidad de Madrid señalando que la orden no necesita ser ratificada judicialmente. "Es de cajón", añadió.

Sin embargo, estas manifestaciones han causado malestar en la Fiscalía de Madrid, que recuerda en su comunicado que el pasado martes -es decir, días después de que se conociera la decisión judicial sobre este asunto--, fue cuando desde el Ministerio Público remitió un escrito a Villagómez advirtiéndole de que no es necesaria la ratificación judicial de las medidas previstas en la Orden 1008/2020 de 18 de agosto de la Comunidad de Madrid, ya que al ser conformes a la legalidad se pueden implementar.

Según subraya, ésa fue la primera vez que la Fiscalía se pronunciaba sobre este caso, ya que el juez no le pidió informe antes de tomar la decisión que dejó en el aire las medidas sanitarias la semana pasada.

En dicho escrito, el Ministerio Fiscal manifestaba también al juez que en este caso en concreto no existe la afectación del derecho fundamental y en otros dos porque sólo podrían vulnerarse "con actos concretos de ejecución de la mencionada Orden pero no con la Orden en sí misma". De ahí que no planteen problemas de constitucionalidad.

Criterio uniforme

La nota añade que la Fiscalía mantiene un criterio uniforme en todo el territorio nacional, ya que la ratificación judicial solicitada por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid "ha de ir referida a las medidas de carácter imperativo" y, a su vez, deben implicar "privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental".

En este sentido recuerda que la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad ha aportado un informe "detallado" de casos de covid-19 en la Comunidad de Madrid a día 19 de julio de 2020, que permite tener una referencia de la evolución de los brotes del covid-19 "por lo que se justifica la adopción de las medidas a que se refiere el apartado primero del presente informe".