Francia pondrá la vacuna de AstraZeneca a personas de más de 65 años

A partir de ahora Francia también vacunará con AstraZeneca a las personas de más de 65 años porque el estudio en vida real realizado en Escocia ha presentado resultados "muy alentadores". La Alta Autoridad de Sanidad (HAS), órgano en que se basan las decisiones del Gobierno francés, ha publicado un dictamen en el que se argumenta la ampliación de esta vacuna a este grupo de edad. En España, la vacuna de AstraZeneca no se suministra por ahora a mayores de 55 años.

Según EFE, HAS ha señalado que el estudio escocés demuestra que la vacuna de AstraZeneca disminuye el riesgo de hospitalización "de forma significativa" en cualquier edad. El lunes, el ministro de Sanidad, Olivier Véran, ya adelantó que la vacuna de AstraZeneca se administraría también para el grupo de entre 65 y 75 años, y aclaró que para los mayores de 75 se seguirían utilizando las vacunas de Pfizer y Moderna.

Désormais, si vous avez 50 ans et plus et que vous êtes à risque de forme grave (diabète, cancer...), vous pouvez contacter votre médecin ou l'hôpital qui vous suit pour vous faire vacciner, suivant la dernière recommandation de la haute autorité de santé. pic.twitter.com/iXP8wxSbN6