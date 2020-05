Francia pone coto a la hidroxicloroquina

Las alertas contra el uso de la hidroxicloroquina en el tratamiento del coronavirus se multiplican a raíz del estudio publicado por la revista médica 'The Lancet' advirtiendo no solo de su ineficacia sino de los riesgos que corren los pacientes a los que se les administra este antipalúdico defendido por el mismísimo presidente estadounidense, Donald Trump, quien admitió haberse automedicado con el fármaco.

En Francia, los valedores de la hidroxicloroquina están abanderados por el profesor Didier Raoult, un brillante y excéntrico epidemiólogo marsellés muy popular en las redes sociales a quien el propio Emmanuel Macron visitó hace unas semanas para cortar de raíz todo tipo de teorías alimentando la idea de que el Gobierno no avalaba su uso por oscuros vínculos con las farmacéuticas. Pero a medida que proliferan los estudios sobre los efectos secundarios de la hidroxicloroquina, Raoult empieza a perder la batalla, al menos la institucional.

El ministro de Sanidad, Olivier Véran, pidió este sábado opinión al Consejo Superior de Salud Pública (HCSP, por sus siglas en francés) después del famoso informe de 'The Lancet', y este martes el organismo ha emitido su veredicto. Su recomendación es clara:" No usar hidoxicloroquina en el tratamiento del covid-19", salvo para ensayos clínicos, ni sola ni asociada a un antibiótico.

Poco después del HCSP era la Agencia Nacional del Medicamento quien anunciaba haber lanzado el proceso para suspender la inclusión de nuevos pacientes en los ensayos clínicos que están evaluando el uso de la hidroxicloroquina en el tratamiento de la enfermedad. La Agencia toma esa decisión por precaución. Todo ello obligará sin duda al titular de Sanidad a decretar en los próximos días límites a la prescripción del controvertido fármaco.

LA OMS SUSPENDE LOS ENSAYOS

Este lunes fue la Organización Mundial de la Salud (OMS) quien, siguiendo un principio de precaución, optó por suspender de forma temporal los ensayos clínicos mientras se examinan los datos. La OMS lanzó hace más de dos meses los ensayos clínicos sobre la hidroxicloroquina y son más de 400 hospitales de 35 países los que participan en esta fase de la investigación para buscar un tratamiento eficaz contra el coronavirus.

El estudio de 'The Lancet' analiza los datos de 96.000 pacientes infectados por virus SARS-CoV-2 e ingresados en 671 hospitales entre diciembre del 2019 y abril del 2020. Unos 15.000 han recibido una de las cuatro combinaciones de hidroxicloroquina sola o asociada a antibióticos y el resultado se ha comparado a los 81.000 enfermos que se han tomado como grupo de control y no han recibido el mismo tratamiento. La conclusión es que la hidroxicloroquina no es eficaz y que sus moléculas aumentan incluso el riesgo de muerte y de arritmia cardíaca.