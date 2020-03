La Funeraria Municipal de Madrid no dejó de prestar servicio a fallecidos con covid-19 al cambiar el protocolo

La funeraria municipal continuó prestando servicio a las personas fallecidas con coronavirus pese al anuncio de que dejaría de hacerlo por parte del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, debido al cambio de protocolo del Gobierno regional, ha indicado este jueves la portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.

"El lunes hubo una rectificación en el protocolo por parte de la Comunidad, que exigía que se hicieran en bolsas estancas, y permitió que se pudiera usar un doble sudario, y al cambiarse este protocolo, se puedo seguir realizando esta labor, y se nos dotó de 300 monos", ha manifestado Sanz en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la ciudad.

Fue este pasado lunes cuando se anunció que el Ayuntamiento no prestaría más servicios en la funeraria municipal de personas fallecidas con coronavirus ante la imposibilidad de continuar su actividad por la falta de material necesario. La funeraria no cerraría el resto de su actividad, para otro tipo de servicios.

Ya ayer el alcalde indicó que la empresa municipal de servicios funerarios estaba "en condiciones" de prestar servicios a las personas fallecidas en la capital por Covid-19. Sanz ha señalado que "si no llegaban esos equipos, la funeraria no estaría en condiciones porque no había EPI para hacerlo con garantías", pero llegó sin necesidad de parar el servicio.

CAPACIDAD SUFICIENTE

Se trata de una situación que pusieron de manifiesto los sindicatos CC.OO. y UGT, quienes ayer aseguraban que "en ningún momento" la funeraria municipal paralizó el servicio a los fallecidos por el Covid-19. Apuntaron asimismo que la funeraria municipal tienen "capacidad tanto por instalaciones como por profesionales" para afrontar la crisis derivada del Covid-19.