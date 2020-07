Galicia confina una zona de Lugo y prevén alargar el cierre de Lleida

La Xunta de Galicia ordenó ayer el cierre durante cinco días de los accesos a la costa en A Mariña de Lugo, tras 106 positivos por covid, sumándose al confinamiento decretado el pasado sábado en la comarca del Segrià, en Lleida, donde residen 210.000 personas, y donde la Generalitat avisó este domingo de que la medida puede prolongarse más de dos semanas.

A una semana de las elecciones del 12-J en Galicia, el conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, anunciaba vía telemática a los alcaldes de esa comarca gallega la decisión de la Xunta ante este brote, que se ha convertido en el principal foco en Galicia, con un centenar de infectados del total de 258 casos activos. La mayor parte son casos leves o asintomáticos, la mayoría de 20 años.

área // Se trata de evitar, dijo, «un crecimiento exponencial» del contagio en esta zona turística, de poco más de 70.000 habitantes en su conjunto, que comprende Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xove.

En Cataluña, donde el sábado se decretaba el confinamiento perimetral de la comarca del Segrià (Lleida), la consellera de Salud, Alba Vergés, desvelaba que el cierre podría durar más de dos semanas, y no descartaba tener que endurecer las medidas preventivas con un confinamiento domiciliario. «Si la gente es muy consciente de lo que tenemos por delante, que no es ninguna broma, no debería hacer falta extender las medidas de contención de la epidemia», advirtió.

Para explicar el cierre en la comarca de Lugo, el responsable gallego de Sanidad ofreció una rueda de prensa en la que explicó que esta medida, que entró en vigor la pasada medianoche, pretende «aumentar el nivel de exigencia» en los catorce municipios de este distrito sanitario, que mantendrán la «movilidad dentro» de las nuevas normas que se publicarán en el Diario Oficial de Galicia.

El primero de los casos se detectó el 23 de junio en el municipio de Xove y desde entonces se han ido analizando todos los contactos de las personas que se han visto afectadas por el mismo, de modo que ya han sido realizados cientos de pruebas PCR. Según el conselleiro, los casos activos son 99 en este momento, porque ya ha habido altas.

En Andalucía siguen activos 13 brotes con 238 contagiados, tres más que el sábado, sin fallecidos en las últimas 24 horas.