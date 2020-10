La Generalitat valenciana retira una publicidad que comparaba el covid con los musulmanes "enemigos" del Rey Jaume I

El uso del lenguaje bélico como presunto catalizador de la unidad social ante la pandemia del covid-19 mezclado con la celebración del 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, y agitado por el refuerzo de la identidad como pueblo propio de esta efeméride ha acabado generando una polémica cuña de radio que la Generalitat ha retirado tras las críticas recibidas por comparar el coronavirus con los musulmanes a los que se enfrentó el Rey Jaume I en la conquista de Valencia en 1238.

Las principales emisoras de radio valencianas han emitido una publicidad institucional del gobierno autonómico en la que se explicaba que, dadas las circunstancias sanitarias, este próximo viernes día 9 "no habrá en las calles multitudes" para rememorar la entrada en la capital valenciana de las tropas de Jaume I y que "no lo celebraremos con la alegría de siempre, porque luchamos contra un enemigo tan poderoso como a los que se enfrentó el Rey hace 782 años".



La alegoría del pueblo que vivía en la antigua Balansiya bajo el reinado de Zayyan como un enemigo comparable al covid-19 ha sido criticada tanto por internautas anónimos como por otros que no lo son. El eurodiputado popular Esteban González Pons ha sido uno de los primeros en hacerlo y había pedido la corrección de la cuña recordando que "los moros no eran un virus".

Sigue la publicidad institucional de la @generalitat valenciana (la he oído en radio) que hace un paralelismo entre musulmanes y covid. El lenguaje bélico produce estos efectos, la Reconquista no es la II Guerra Mundial, los moros no eran un virus. Vuelvo a pedir que la corrijan. — González Pons (@gonzalezpons) October 5, 2020

También desde Compromís, uno de los tres socios del Consell, se desmarcaron del anuncio y recordaron que "el 9 de octubre no celebramos ninguna derrota de ningún enemigo sino nuestro nacimiento como pueblo" y han señalado que "la covid-19 no se gana con belicismo sino cuidándonos todos y todas" y también "no con gritos de guerra sino con cuidados".

La publicidad formaba parte de la campaña 'Tornarem de 9' que se ha puesto en marcha desde Presidencia de la Generalitat para conmemorar esta nueva edición del Día de la Comunidad Valenciana.

Ante las críticas, desde la Dirección General de Promoción Institucional se ha revisado la campaña y se ha procedido a la retirada del texto "debido a las interpretaciones a las que ha podido dar lugar y que, en ningún caso, eran la intención de la campaña".

María Fernanda Escribano, directora general, ha asegurado que la Generalitat "tiene como una de sus banderas la defensa de la diversidad y de la riqueza cultural e histórica de la Comunidad Valenciana".

Desde el inicio de la pandemia, muchos historiadores advirtieron del error que suponía el uso del lenguaje bélico en la gestión de la pandemia, una circunstancia que se vio espoleada porque durante varias semanas fueran mandos militares los encargados de transmitir parte de la información del Gobierno central.