Un geriátrico de Madrid vacuna a familiares

La Comunidad de Madrid está investigando el caso de la residencia de mayores Valdesur, situada en Valdemoro, que vacunó a otras personas, y no solo a trabajadores y usuarios, y en caso de confirmarse «tomará las medidas pertinentes, como no puede ser de otra manera», informaron fuentes de la Consejería de Sanidad. En un comunicado, el grupo Casablanca, al que pertenece este geriátrico concertado con la Comunidad, ha reconocido que han detectado algunas anomalías en la selección de las personas vacunadas no residentes en la residencia para mayores Casablanca Valdesur, «pero que sí pertenecen a su entorno».