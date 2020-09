Gobierno y autonomías certifican que los coles no son foco de contagio

Aunque muchos padres siguen preocupados sobre si la vuelta de sus hijos al cole incrementa el riesgo de contagio, los centros educativos, por el momento, no están siendo un "foco de contagio", según han aseverado los ministros de Sanidad y Educación, Salvador Illa e Isabel Celaá, tras una reunión con los consejeros de ambas áreas destinada a analizar el comienzo del curso escolar.

La vuelta a las clases se ha producido "en términos de corrección desde del punto de vista de salud pública" y los casos detectados no son fruto de una transmisión dentro de las aulas sino "producto del territorio", es decir, de los contagios que se producen de puertas para afuera, ha subrayado Illa. Es más, los centros educativos son "lugares de detección precoz, no de contagio" y donde hay que tener "cuidado es a la salida" del colegio o instituto, ha añadido Celaá (quien ha reconocido que la localización de casos no es precoz en el caso de la Comunidad de Madrid).

Las afirmaciones de ambos están basadas en los datos que les han trasladado las autonomías y que indican que en el 95,5% de los centros no universitarios no se han producido indicencias relacionadas con el covid, por lo que "los protocolos" aprobados para contener el virus están permitiendo "garantizar el derecho a la educación con seguridad", según la ministra, quien ha precisado que la mayoría de los contagios afectan a casos aislados o de la misma familia.

114 BROTES, EL 2% DEL TOTAL

Aún así, 14 comunidades han comunicado 114 brotes en centros educativos, que han implicado 566 casos, lo que supone un 2,1% del total de brotes y un 1,1% del total de contagios desde que se inició la desescalada.

En estos momentos hay 2.852 grupos en cuarentena, el 0,73% del total y la previsión es que está situación, de grupos que deben ser aislados al detectarse algún contagiado de covid, continúe hasta que haya vacuna, pero sin volver a un cierre total. "De ninguna manera contemplamos un confinamiento como en marzo", ha aseverado Celaá. Aún así, los 'consellers' de Educació y Salut , Josep Bargalló y Alba Vergés, han vuelto a reclamar este jueves al Gobierno central que que adopte medidas destinadas a facilitar la conciliación de las familias con hijos confinados por el virus o por ser un contacto directo.

Por otro lado, pese a que la inicio de curso hubo un movimiento de familias que se negaban a llevar a sus hijos al colegio por el miedo al contagio, finalmente este problema se ha demostrado de "poca relevancia", según ha explicado la ministra y solo tres comunidades han encontrado problemas de absentismo relacionados con "grupos minoritarios".

CAMBIOS EN LA EVAU

Gobierno y comunidades han aprovechado la reunión para aprobar una serie de medidas destinadas a facilitar el desarrollo del curso escolar mientras dure la pandemia. En primer lugar, han aprobado que las pruebas de acceso a la universidad, la EVAU, sigan un modelo más flexible, similar a las del año pasado.

En segundo lugar, Educación va a permitir a las comunidades que tienen dificultades para contratar al profesorado necesario para bajar las ratios -y así minimizar el riesgo de contagio- que puedan echar mano de titulados sin el máster que acredita la formación didáctica para ejercer la docencia en ESO, FP, música y artes escénicas, artes plásticas y diseño y escuelas oficiales de idiomas.

Además, el Ministerio se ha comprometido a estudiar la posibilidad de llevar a cabo cambios normativos que permitan adaptar los currículos más agilmente para que se puedan recuperar los contenidos no adquiridos el año pasado, debido al cierre de los centros educativos.