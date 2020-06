El Gobierno contempla volver al estado de alarma si se agravan los rebrotes

La proliferación de rebrotes de coronavirus por casi toda la geografía española empieza a inquietar. La transmisión se mantiene bajo control y la situación epidemiológica sigue siendo buena, según el Gobierno central, pero su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, advirtió ayer que en caso de agravarse podría volver a decretar «perfectamente el estado de alarma en parte del territorio si no en todo» el país.

Unas horas después, la ministra portavoz de Ejecutivo, María Jesús Montero, precisó que no está en estudio implantar la medida «ni a corto ni a medio plazo», que solo se llevaría a cabo en caso de «un cambio drástico», detalló. La también ministra de Hacienda intentaba despejar cualquier duda que la advertencia de Calvo hubiera podido sembrar en un sector tan sensible como el turístico cuando aún se están tomando decisiones sobre si viajar o no durante este verano a España.

Sea como fuere, cada jornada que pasa detectan nuevos focos de contagio del virus por toda España concentrados casi todos en residencias, explotaciones hortofrutícolas, cárnicas y centros de acogida de inmigrantes. Dos tienen su origen en extranjeros llegados a España por vía aérea. Uno de ellos es cercano a la provincia de Castellón.

foco en rafelbunyol // Las pruebas realizadas a una parte de la plantilla de la empresa cárnica de Rafelbunyol el pasado 17 de junio han tenido como resultado la detección de seis casos positivos por covid-19, tal y como la dirección de la firma informó al Comité de Empresa de la misma, que preside Comisiones Obreras (CCOO). Según la representante de la federación de Industria de este sindicato, Nuria Lázaro, el día 18 de junio se realizó una segunda tanda de tests. «Nada más saberse el resultado, las personas afectadas fueron enviadas a casa para que se confinen y también todas aquellas con las que habían tenido relación. Las pruebas de coronavirus se han realizado, por ahora, a la plantilla que trabaja en las zonas de mayor riesgo», asegura Nuria Lázaro.

La empresa, dedicada al procesado de productos derivados de pollos y conejos, fue comprada el año pasado por una compañía de ámbito nacional. Actualmente trabajan en la planta de Rafelbunyol unas 530 personas.

aragón // Los registros de Sanidad llevan dos días consecutivos situando a Aragón a la cabeza del número de contagios, con 24 el lunes y 45 ayer, muy por encima de los de Madrid (17 y 25) y de Cataluña (24 y 15). El descenso de los casos en las dos principales ciudades, Madrid y Barcelona, mantenidas en fase dos hasta última hora, ha permitido probablemente que el global de España arrojara ayer tan solo 108 contagios, además de un fallecido. Aragón es ahora mismo el principal punto negro. El Ejecutivo regional extendió a la comarca zaragozana de Bajo Aragón-Caspe el retroceso a la fase dos de las tres de Huesca afectadas el lunes.