El Gobierno trabaja en un plan para que extutelados no sean "carne de cañón de la delincuencia"

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha explicado que el Gobierno trabaja en un plan específico para los menores de edad tutelados por el Estado que, al cumplir 18 años, dejan de estar bajo esta medida protectora y evitar que puedan ser "carne de cañón de la delincuencia".

Carcedo, en una entrevista en Antena 3, se ha referido a la detención de 15 personas, entre ellas un joven de 20 años que fue tutelado por la Generalitat hace cerca de tres años, relacionadas con una agresión sexual en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

"Trabajamos en un plan específico, porque así como los jóvenes que cumplen 18 años y no tienen capacidad de emancipación siguen bajo la protección de su familia, estos jóvenes tutelados no tienen a nadie que les proteja y la administración tiene que velar para que no vayan a la calle", ha explicado la titular de Sanidad, quien ha asegurado que el Gobierno y "muchas comunidades autónomas trabajan en esta dirección para prevenir que estos niños sean carne de cañón de la delincuencia".

APOYO A LOS MENAS

Carcedo ha explicado, además, que este es un problema que afecta tanto a adolescentes españoles que están tutelados por el Estado como a los menores extranjeros no acompañados (MENAS) que llegan a España. Sobre estos últimos, ha destacado el esfuerzo que están realizando algunas comunidades autónomas que "son receptoras" y que soportan "una presión difícil de gestionar". En este sentido, ha recordado los 40 millones de euros que destinará el Gobierno para la mejora de la atención y la acogida solidaria entre las comunidades autónomas de los 11.000 MENAS que han llegado a España en 2018.

Carcedo ha reiterado el compromiso del ejecutivo para "seguir trabajando con la Comisión Europea buscando fondos que se puedan utilizar" en ayuda de estos "jóvenes que buscan una vida mejor" y en la elaboración de un plan de integración que permita "evitar bolsas de tensión".