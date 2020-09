E nguany les precipitacions de la primavera han afavorit molt la nidificació a la marjal d’Almenara d’espècies d’interés pel seu estat d’amenaça, amb un augment considerable d’aquestes. Es tracta d’aus aquàtiques autòctones d’hàbitats de llacunes costaneres en bon estat ecològic.

Aquesta nova realitat es pot comprobar amb el seguiment de l’avifauna nidificant realitzat pels tècnics de SEO/BirdLife amb la col·laboració de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Aquest treball de la Generalitat valenciana ha permés identificar aquest punt clau per al refugi i reproducció d'aus nidificants.

És el càs del sivert a la marjal d’Almenara, on s’han reproduït vint parelles; la fotja compta amb 43 parelles; el gall de canyar, 29 parelles; el rascló, 19 parelles; i l’agró roig 22 parelles. El cens està molt per damunt de la mitjana dels últims cinc anys.

Enric Amer, dirigent de Acció Ecologista Agró, ratifica que « hem comprovat durant setmanes el comportament de les aus criant i hem procurat evitar molèsties especialment de furtius. Creiem que les dos zones de reserva integral de 70 hectàrees en la finca Penya i els Estanys i arrosars, s’han consolidat com a punts per a múltiples colònies de nidificació».

ESPAIS DIFERENCIATS / En el cas de la marjal d’Almenara, compta amb dos ambients molt diferenciats, com són les torberes de l’Almardà i Quartell, i els estanys i canyissars d’Almenara i La Llosa. En el primer espai, destaca especialment la nidificació per primera vegada de l'arpellot de marjal, juntament amb dues espècies catalogades com a vulnerables dins del Catàleg Valencià de Fauna Amenaçada: el fumarell de galta blanca (amb tres parelles) i la carregada (26 parelles).

Pel que respecta als coneguts Estanys d’Almenara, s’ha establit en aquesta ubicació una de les colònies d’agró nidificants més rellevants de tot el litoral valencià, amb més de 180 parelles de sis espècies diferents, i que consoliden a aquesta localitat com un vertader refugi per a aquestes aus dins de l'àmbit valencià en disposar tant de llocs adequats d'alimentació com assegurances per a la nidificació.

Cal recordar que la marjal d’Almenara es aiguamoll clau per a la conservació d’espècies autòctones i sobretot per les aus aquàtics. Es troba catalogat com a espai natural protegit d’importància internacional pel seu valor ambiental, formant part de la Xarxa Natura 2000 per ser Zona d’Especial Protecció per les aus (ZEPA) i Lloc d’Interés Comunitari (LIC).

En el càs de la marjal d’Almenara, a més, recentment ha sigut inclosa dins del llistat d’aiguamolls d’importància internacional del conveni Ramsar. Així mateix, es zona clau per a millorar la connectivitat ecològica per als ocells aquàtics en el context mediterrani en ser un ambient de transició entre l’Albufera de València i el delta de l’Ebre, així com la marjal dels Moros.

UN TREBALL MINUCIÓS / El seguiment de l’avifauna nidificant en la marjal d'Almenara permet conéixer l’estat de conservació d’aquest aiguamoll, així com de les espècies que utilitzen aquest ambient per a reproduir-se cada any. Amb això, es disposa d’una informació precisa sobre com la gestió d’aquesta zona humida permet albergar poblacions d’aus aquàtiques de major rellevància i en millor estat de conservació. H