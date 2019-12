Greta Thunberg: "Están desesperados por silenciarnos"

La activista sueca Greta Thunberg ha hecho una defensa rotunda de la necesidad de que los gobiernos "actúen ya contra la crisis climática" en sus primeras declaraciones en España. Durante una multitudinaria rueda de prensa en la Casa Encendida de Madrid a la que han asistido cerca de 200 periodistas no se ha andado con rodeos al responder a las furibundas críticas de dirigentes como Donald Trump y José María Aznar. "Están desesperados por silenciarnos", les ha espetado.

Aznar y Trump le recetaron que volviera a la escuela y ella ha reconocido que, efectivamente, "no es una solución sostenible que los niños dejen de ir a clase". "No podemos seguir así, nos encantaría ver algo de acción de los líderes políticos, porque la gente sufre y muere por esta crisis climática. No podemos esperar ni un minuto más", ha añadido.

"NO HEMOS LOGRADO ANDA"

"Creo que hemos conseguido un montón de cosas, el poder de la gente se ha incrementado, hemos generado opinión, eso es un gran paso en el camino correcto, pero, por supuesto, no es suficiente, porque desde otro punto de vista, en realidad no hemos logrado nada", ha lamentado Greta, que se ha sometido a las preguntas de los medios acompañada de otros tres activistas de Fridays for Future.

Respecto a la Cumbre del Clima de Madrid, ha reconocido que no es una cita en la que deberían tomarse acuerdos importantes pero ha exigido que sea decisiva porque "no podemos permitirnos esperar más tiempo". "Creo y espero de todo corazón que la COP25 lidere y llegue a algo concreto y que produzca más concienciación de la población en general, y que los responsables políticos se den cuenta de la crisis climática, porque actualmente creo que no son conscientes de la magnitud que tiene",

Durante su comparecencia ha rehusado eludir el protagonismo exclusivo. Ha insistido en dar la palabra a los otros tres activistas y ha pedido a lo periodistas que les dirigieran a ellos también la preguntas.

"Una figura como yo no es mucho, soy una pequeña parte de un gran movimiento sería bueno que se diese relevancia a más activistas" ha advertido.