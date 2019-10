Greta Thunberg estará en protesta el viernes en Iowa

Después de las grandes protestas ecologistas en Nueva York y Montreal, la activista sueca Greta Thunberg anunció este miércoles que viajará a Iowa, en el centro oeste estadounidense, para la última "huelga climática".

La joven de 16 años generó titulares en todo el mundo la semana pasada con su discurso "¿Cómo te atreves?" en la cumbre climática de la ONU, acusando a los líderes mundiales de traicionar a su generación.

"Este viernes estoy feliz de decir que me uniré a la huelga climática en Iowa!", expresó Thunberg en su cuenta de Twitter el miércoles, utilizando el hashtag del movimiento "Viernes para el futuro".

This Friday I’m happy to say that I’ll join the climate strike in Iowa City! #FridaysForFuture #ClimateStrike #schoolstrike4climate https://t.co/BZwpgFLlqO